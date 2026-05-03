La finca de Gran Canaria que conquistó a Quevedo: alojamiento vacacional, videoclip y noches desde menos de 200 euros

Gran Canaria vuelve a colarse en el universo creativo de Quevedo. El artista grancanario, una de las figuras musicales más reconocidas del panorama nacional e internacional, ha vuelto a fijarse en un enclave del norte de la isla que ya había utilizado anteriormente en sus producciones audiovisuales. Se trata de la Finca Jardín del Norte, una propiedad ubicada en Gáldar que combina naturaleza, privacidad y espacios abiertos.

Este alojamiento no solo ha servido como escenario para algunos contenidos vinculados al cantante, sino que además forma parte de la oferta vacacional de Canarias. Y lo hace con precios que, en determinadas fechas, pueden situarse por debajo de los 200 euros por noche, una cifra competitiva para una vivienda de estas características en Gran Canaria.

Situada en una de las zonas más tranquilas de la isla, la finca destaca por su entorno verde y por ofrecer una experiencia alejada del ruido urbano. El norte de Gran Canaria se ha consolidado en los últimos años como una alternativa cada vez más buscada por viajeros que desean conocer una cara distinta del destino turístico tradicional asociado al sur de la isla.

En ese contexto, la Finca Jardín del Norte encaja a la perfección. Se trata de una propiedad pensada para quienes buscan descanso, intimidad y contacto con la naturaleza, sin renunciar a comodidades.

La combinación de jardines, piscina y amplias zonas exteriores refuerza ese perfil. Son elementos especialmente valorados por quienes desean una escapada privada, reuniones familiares o simplemente desconectar unos días.

Salón con vistas. / La Provincia / La Finca del Norte.

El lugar que captó la atención de Quevedo en más de una ocasión

No es casualidad que Quevedo haya elegido esta localización más de una vez. El artista conoce bien el valor simbólico y visual de los paisajes canarios, y ha convertido muchos espacios del Archipiélago en parte de su identidad artística.

Uno de los ejemplos más conocidos fue el videoclip de “Respuesta Cero”, publicado en febrero de 2022, donde el interior de la finca sirvió como escenario principal. Años después, volvió a utilizar el mismo entorno para promocionar el tema “Ni Borracho”, incluido en su álbum “El Baifo”.

En esa nueva aparición, el artista grabó imágenes en la zona exterior acompañado de un timplista, reforzando la conexión entre música actual y raíces canarias. Esa decisión no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Piscina y terraza del inmueble. / La Provincia / La Finca del Norte.

El caso de esta finca no es aislado. A lo largo de su trayectoria, Pedro Quevedo ha mostrado una clara preferencia por rodar en escenarios de Canarias. Esta estrategia le permite proyectar una imagen auténtica y ligada a su origen.

En tiempos donde la imagen es clave en la industria musical, escoger localizaciones reconocibles del Archipiélago aporta valor añadido. No solo embellece el producto audiovisual, también posiciona a las Islas ante millones de espectadores.

Con ello, paisajes, pueblos, viviendas singulares y rincones naturales pasan a convertirse en protagonistas indirectos de canciones que alcanzan repercusión global.

¿Cuánto cuesta alojarse en esta finca de Gáldar?

Uno de los aspectos que más interés despierta es su precio. Durante determinadas semanas del año, especialmente en temporada media o baja, el coste por noche ronda los 182 euros, situándose por debajo de la barrera psicológica de los 200 euros.

Sin embargo, como ocurre en la mayoría de alojamientos vacacionales, las tarifas cambian según demanda, fechas concretas y temporada turística. En meses de mayor ocupación, como verano, los precios pueden elevarse hasta cifras cercanas a los 260 euros por noche.

Dormitorio del inmueble. / La Provincia / La Finca del Norte.

Aun así, teniendo en cuenta que se trata de una finca completa con exteriores, piscina y privacidad, sigue siendo una opción interesante para grupos, parejas o familias que reparten el coste total de la estancia.

Qué valoran los huéspedes que ya se han alojado allí

Las reseñas de viajeros suelen coincidir en varios puntos clave. El primero es la tranquilidad. Muchos visitantes describen la finca como un espacio ideal para descansar y desconectar del ritmo diario.

El segundo aspecto mejor valorado es el entorno. La sensación de aislamiento positivo, rodeado de naturaleza y lejos de zonas masificadas, se ha convertido en uno de sus principales atractivos.

Por último, también destacan las instalaciones exteriores, especialmente útiles en un clima como el canario, donde la mayor parte del año permite disfrutar de terrazas, jardines y piscina.