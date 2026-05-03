Semana cultural en Veneguera con folclore y gastronomía

Veneguera celebrará del 13 al 17 de mayo su esperada Semana Cultural con cinco días repletos de tradición, ocio y gastronomía. El programa arrancará con la misa y la procesión de las Antorchas en honor a la Virgen de Fátima. También habrá bingo familiar, actividades infantiles e hinchables para los más pequeños. El viernes destacará el Festival Folclórico, con música y una pasarela de vestimenta tradicional canaria. Como broche, la popular Noche de Vinos y Tapas pondrá sabor y música en directo a una de las citas más animadas de Mogán.