El Cabildo de Gran Canaria promueve nuevas ayudas para impulsar la agricultura y la ganadería en los municipios

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una partida de 300.000 euros destinada a financiar ayudas a los ayuntamientos de la isla durante 2026 para acciones orientadas a potenciar la agricultura y la ganadería. La medida busca respaldar actuaciones municipales que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad del sector primario en el ámbito insular, según informa el Cabildo en un comunicado.

La iniciativa fue autorizada por el Consejo de Gobierno Insular en su sesión celebrada este lunes, 4 de mayo de 2026, mediante el visto bueno a la convocatoria que regulará la concesión de estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. El área promotora es la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, que dirige Miguel Hidalgo, y el documento incorpora, además, un marco de apoyo institucional y cooperación con los consistorios que resulten beneficiarios.

Objetivos del plan insular

Según los criterios recogidos en la convocatoria, las ayudas se alinean con los cinco objetivos estratégicos del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria: favorecer la viabilidad y la competitividad de las explotaciones, reforzar la cooperación interadministrativa, impulsar el relevo generacional y la integración de la mujer, fomentar la sostenibilidad ambiental y poner en valor los productos locales en relación con las tendencias del mercado.

Técnicos, estudios y formación

Los fondos se destinarán a gastos corrientes vinculados a actuaciones de mejora del sector primario. Entre los conceptos previstos figura la contratación de técnicos especializados en el ámbito agrario para prestar asistencia y asesoramiento a los ayuntamientos, además de la elaboración de estudios y trabajos técnicos orientados a mejorar el conocimiento sobre la actividad agrícola y ganadera en las comarcas.

La convocatoria también contempla el apoyo a iniciativas de formación y capacitación dirigidas a agricultores y ganaderos, con el objetivo de actualizar competencias técnicas y favorecer la profesionalización. A ello se suman acciones de promoción y valorización de productos locales, orientadas a impulsar el consumo de producciones comarcales y reforzar la economía en el entorno rural.

Tashumancia, el gran arte de la ganadería en Gran Canaria. / LP / DLP

Motivos y contexto de la medida

El Cabildo sitúa la iniciativa en el marco del progresivo alejamiento del medio rural en las últimas décadas y en las consecuencias asociadas a la pérdida de actividad agraria, tanto por su impacto en el paisaje y la biodiversidad como por sus efectos económicos y culturales. En el documento aprobado se mencionan, entre otros aspectos, la pérdida de población, el riesgo de incendios y los cambios de uso del territorio, además de la escasa incorporación de jóvenes a la agricultura y la baja participación de la mujer en condiciones de igualdad en el ámbito agro-rural.

La corporación insular recuerda que esta línea de apoyo a los municipios se mantiene desde hace 24 años como una subvención anual con la finalidad de impulsar políticas locales de desarrollo agrario. Entre los fines señalados figuran fortalecer el tejido agrario productivo, facilitar la incorporación a la actividad agraria profesional, mantener superficie cultivada y recuperar terrenos en desuso, además de medidas vinculadas a la cabaña ganadera, la actividad pesquera, la promoción agroalimentaria, el fomento de cultivos ecológicos y la reducción del riesgo de incendios en zonas agrícolas estratégicas.