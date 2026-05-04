La caminata a la Cruz de Grimón reúne a 60 participantes en Gáldar
A pesar de coincidir con el Día de las Madres, la ruta a la Cruz de Grimón registró una notable asistencia, destacando el arraigo cultural de la cita
Un total de 60 personas participó este domingo en una nueva edición de la caminata a la Cruz de Grimón, una actividad incluida en el proyecto Envejecimiento Activo y organizada por la Concejalía de Política del Mayor del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Dolores Delgado Jorge. La salida tuvo lugar a primera hora de la mañana desde el Club del Mayor Santiago de Los Caballeros.
Recorrido y tiempos de la ruta
La caminata, de aproximadamente cinco kilómetros, se completó en cerca de una hora, según la organización. A la llegada a la Cruz de Grimón esperó a los participantes el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.
Como es tradición, los caminantes encontraron la Cruz de Grimón decorada con flores por parte de los vecinos, un gesto que la organización vincula a la devoción y al arraigo cultural de esta cita anual. En el entorno del enclave se sumaron también peregrinos que acudieron para compartir la jornada.
Coincidencia con el Día de las Madres
La convocatoria mantuvo una asistencia destacada pese a coincidir con la celebración del Día de las Madres, de acuerdo con la valoración trasladada por el Ayuntamiento.
La jornada finalizó con un tentempié, un espacio en el que los asistentes compartieron un momento de convivencia y reforzaron los vínculos sociales que, según la organización, busca promover el proyecto Envejecimiento Activo.
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