El barrio de Casa Pastores estrena un nuevo centro social después de 40 años

El barrio de Casa Pastores presume del nuevo centro sociocultural. El edificio, levantado en el mismo espacio donde se demolió la antigua infraestructura social que se levantó en la década de los años 80, cuenta ahora con un semisótano y dos plantas. Inaugurado este lunes, el centro vecinal es ahora un espacio moderno para la actividad social, cultural y asociativa del barrio.

Ubicado entre las calles Timanfaya y Taya, en pleno corazón de Casa Pastores y frente a la iglesia del Buen Pastor, el espacio útil se ha casi multiplicado por tres respecto al edificio original, que solo contaba con una planta, y ahora dispone de un semisótano destinado a almacén y aljibe, además de dos plantas sobre rasante con salas y dependencias para uso vecinal. La superficie construida alcanza los 623,73 metros cuadrados sobre una parcela de 340 metros cuadrados, y el inmueble se ha diseñado cumpliendo la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad y habitabilidad.

El proyecto se ha ejecutado en el marco del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo y ha supuesto una inversión inicial de 645.000 euros, que finalmente se elevó a 733.527 euros tras la redacción de un modificado, debido a diversas incidencias que obligaron a suspender temporalmente las obras hasta en tres ocasiones. La actuación ha consistido en la demolición del antiguo centro, que presentaba importantes deficiencias estructurales en columnas y cubierta según un estudio técnico, y la construcción de un nuevo edificio integrado en el entorno urbano y en diálogo con la biblioteca municipal cercana, con una visión de conjunto desde la plaza.

El acto inaugural contó con la presencia del presidente insular, Antonio Morales; el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez; el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; y representantes de la corporación municipal, junto a colectivos vecinales de la zona.

Mejorar la calidad de la vida ciudadana

Antonio Morales subrayó que este tipo de equipamientos “son fundamentales para fortalecer la cohesión social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en los barrios”, y recordó que el Plan de Cooperación permite impulsar infraestructuras “que tienen un impacto directo en la vida comunitaria y fomentan la participación vecinal”. Por su parte, Carmelo Ramírez destacó que el nuevo centro “da respuesta a una reivindicación histórica de Casa Pastores y refuerza el papel de la Asociación de Vecinos, una de las más antiguas del municipio, como motor de dinamización social”.

Momento del acto de inaguración del nuevo centro vecinal de Casa Pastores. / LP/DLP

El alcalde Francisco García señaló que se trata de “un proyecto planificado y ejecutado pensando en el bien común y en el interés general”, y defendió que “así debe ser siempre la acción política”. García recordó que las obras se pusieron en marcha en 2022 tras detectarse graves problemas estructurales en el viejo edificio, levantado hace más de medio siglo, y valoró que “ahora toca a los colectivos vecinales, sociales, culturales y deportivos de Casa Pastores darle vida a este centro social que hemos hecho pensando en ustedes”.

La concejala de Obras Públicas, Minerva Pérez, expresó su deseo de que el nuevo espacio “sea aprovechado por todos los colectivos para seguir organizando actividades que hacen de Casa Pastores un pueblo tan participativo”. El Ayuntamiento subraya que la intervención no ha afectado a la plaza ni a la biblioteca anexa y que el edificio se integra en el entramado urbano, reforzando el centro cívico del barrio sin alterar su carácter.

Levantado por los propios vecinos

Con la puesta en marcha de este centro social ampliado y modernizado, Cabildo y Ayuntamiento dan un nuevo paso en su estrategia conjunta de dotar a los barrios de infraestructuras municipales que favorezcan la participación ciudadana, el asociacionismo y la convivencia. Casa Pastores gana así un equipamiento de referencia, triplicando el espacio disponible y adaptándolo a las necesidades presentes y futuras de una comunidad que históricamente ha sido ejemplo de implicación y vida vecinal.

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El edificio antiguo fue construido por los propios vecinos del barrio a principios de los años 80 después de que el Ayuntamiento firmase la cesión del suelo.