La Fundación La Caja de Canarias refuerza su apoyo al Camino de los Valores para impulsar la inclusión juvenil

La Fundación La Caja de Canarias ha renovado su acuerdo de colaboración con #UP2U Project Depende de Ti, alcanzando así su séptima edición consecutiva. Este convenio permite dar continuidad a distintas iniciativas de carácter social, entre las que destaca el programa Camino de los Valores, una propuesta orientada a la inclusión social de jóvenes con medidas judiciales.

El proyecto está liderado por Reyes Martel, responsable de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, y se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes en Canarias en el ámbito de la intervención socioeducativa con menores.

Décimo aniversario del proyecto

La próxima edición del Camino de los Valores se celebrará los días 14 y 15 de mayo de 2026, coincidiendo además con el décimo aniversario del proyecto. En esta ocasión, participarán alrededor de 123 personas, de las cuales aproximadamente el 65% son jóvenes con medidas judiciales.

Una de las principales novedades de este año será el enfoque en la intergeneracionalidad, incorporando actividades que promueven el aprendizaje entre jóvenes y personas mayores. Según explicó Reyes Martel, el objetivo es poner en valor la experiencia de generaciones anteriores y fomentar el intercambio de conocimientos y vivencias.

“Queremos que los jóvenes no solo aprendan, sino también que comprendan la importancia del legado de quienes les precedieron”, señaló la magistrada tras la firma del acuerdo.

Un recorrido inspirado en el Camino de Santiago

El itinerario del proyecto se desarrolla en Gran Canaria, conectando las localidades de Tunte y Gáldar, siguiendo un recorrido inspirado en el Camino de Santiago. Esta actividad combina el senderismo con espacios de reflexión, formación y convivencia.

Además, como novedad, esta edición incluirá jornadas previas durante el mes de mayo, que servirán como preparación para la experiencia principal. Estas sesiones permitirán trabajar aspectos educativos y emocionales antes del inicio del recorrido.

Una iniciativa con impacto social

Desde su creación en 2016, #UP2U ha trabajado con jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que cumplen medidas judiciales. El proyecto tiene como objetivo facilitar su desarrollo personal, la adquisición de valores y su integración en la sociedad.

La iniciativa se estructura en dos fases: una primera en Canarias, centrada en el itinerario insular, y una segunda en la Península, donde los participantes completan el Camino de Santiago en Galicia. Este proceso busca reforzar habilidades sociales, fomentar la responsabilidad y promover nuevas oportunidades de futuro.

Compromiso institucional con la juventud

El director de la Fundación La Caja de Canarias, Fernando Fernández Morales, destacó la importancia de mantener este tipo de alianzas. Según indicó, el respaldo a #UP2U responde al compromiso de la entidad con la juventud y la cohesión social.

Fernández Morales subrayó que este proyecto genera un impacto tangible en la vida de los participantes y contribuye a construir una sociedad más inclusiva. Además, señaló que la acción social de la fundación se orienta a apoyar iniciativas que promuevan valores sólidos y atiendan a colectivos en situaciones complejas.

Más allá de la financiación económica

Desde la organización del proyecto se destaca que la colaboración entre ambas entidades va más allá del apoyo económico. Reyes Martel definió la relación como una alianza basada en valores compartidos, en la que ambas partes trabajan con una visión común centrada en el bienestar de los usuarios.

El crecimiento del proyecto en estos diez años ha sido posible, en gran medida, gracias a la implicación tanto de las instituciones como de los propios participantes, quienes desempeñan un papel activo en el desarrollo de las actividades.