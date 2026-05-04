Gáldar inaugura en Barrial los pasajes Juan del Rosario y Francisco Padrón Silva

El municipio de Gáldar ha sumado dos nuevas denominaciones a su callejero con la inauguración de los pasajes Juan Emeterio del Rosario Medina y Francisco Padrón Silva, conocido popularmente como ‘Panchito el guardia’. El acto tuvo lugar este domingo en el barrio de Barrial, en un evento que reunió a representantes institucionales, vecinos y familiares.

La iniciativa partió de la Asociación de Vecinos Amagro y fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal celebrado el pasado mes de marzo.

Un homenaje a la trayectoria social y política

El pasaje dedicado a Juan Emeterio del Rosario Medina se ubica en un punto significativo del barrio, concretamente en el acceso a la sede vecinal, entre un parque infantil y la iglesia de la zona. Este reconocimiento pone en valor su implicación en la vida social y política de Gáldar.

Del Rosario fue el primer presidente de la Asociación de Vecinos Amagro, de la que actualmente es presidente de honor. Además, recibió la Medalla de Plata de Gáldar y ejerció como concejal tras las primeras elecciones democráticas, desempeñando responsabilidades públicas entre 1993 y 1996.

Descubrimiento del Pasaje Juan Emeterio del Rosario Medina, en el Barrial, en Gáldar. / Rayco Tacoronte

Durante el acto, el alcalde Teodoro Sosa destacó su papel como “memoria viva de la democracia en el municipio”, subrayando su compromiso continuo con la comunidad. El homenajeado, por su parte, dedicó unas palabras de agradecimiento en las que puso en valor el apoyo de su entorno familiar, especialmente de su esposa.

Reconocimiento a una vida de servicio público

El segundo espacio inaugurado corresponde al pasaje Francisco Padrón Silva, quien desarrolló una extensa carrera en la Policía Local de Gáldar durante 44 años. Este vial era el último que quedaba por nombrar en la zona conocida como las ‘casas baratas’, frente al campo de fútbol del barrio.

‘Panchito el guardia’, como era conocido, llegó a Barrial en 1955 y se convirtió en una figura muy cercana para varias generaciones de vecinos. Su labor se caracterizó por la atención directa a los problemas cotidianos del barrio y su dedicación al servicio público.

En representación de la familia, uno de sus hijos agradeció el reconocimiento institucional y vecinal, destacando la importancia de este gesto para mantener viva su memoria.

Ambas inauguraciones contaron también con la presencia del primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, quien fue el encargado de leer las semblanzas recogidas en las actas municipales. El evento coincidió con la celebración del primer Mercadillo Dominical de Barrial, desarrollado en la Plaza José María Rodríguez Quintana, lo que favoreció una amplia participación ciudadana.