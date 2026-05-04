Gana entradas para En Otra Llave en el Auditorio Alfredo Kraus con acceso a backstage: LA PROVINCIA sortea entradas dobles para sus lectores
Los lectores de LA PROVINCIA pueden ganar entradas dobles para ver en directo a En Otra Llave en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 13 de mayo, con la oportunidad exclusiva de acceder al backstage y conocer a sus actores
Si estás buscando entradas para En Otra Llave en Las Palmas, esta puede ser tu oportunidad: el periódico LA PROVINCIA sortea una experiencia completa para asistir al espectáculo en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 13 de mayo de 2026.
Y no se trata solo de ir al teatro.
El ganador disfrutará también de acceso exclusivo al backstage y la posibilidad de conocer a los actores y personajes tras la función.
Una noche para reír sin parar, con ese estilo cercano y lleno de guiños a la actualidad que ha convertido al programa en todo un referente del humor. Y ahora, gracias a LA PROVINCIA, tres lectores afortunados (y sus acompañantes) podrán disfrutarlo en directo.
Tres entradas para una experiencia irrepetible
Se sortearán tres entradas dobles para que un lector, junto a su acompañante, pueda disfrutar desde dentro de la energía de un formato televisivo que ha conquistado a Canarias y que, en directo sobre el escenario, adquiere una dimensión todavía más especial. La cercanía con el público, la naturalidad de cada escena y la improvisación del reparto convierten cada función en una experiencia diferente e irrepetible.
El Auditorio Alfredo Kraus, situado en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, será el escenario donde se dé cita el humor en una noche que promete llenar el recinto y ofrecer al público una velada repleta de momentos memorables.
Un programa que nunca decepciona
El equipo de En Otra Clave volverá a conquistar al público con sus personajes más queridos, situaciones inesperadas y ese humor cotidiano que conecta con todos. Cada actuación incorpora nuevas sorpresas, lo que explica su éxito constante entre los espectadores.
📅 Fecha a tener en cuenta
- 🗓 13 de mayo – 20:00 h
- 📍 Auditorio Alfredo Kraus
Porque reír en directo y en buena compañía siempre se disfruta más… y si además es gratis, todavía mejor.
¿Por qué participar en este concurso?
Además de optar al premio, los participantes podrán compartir su opinión y formar parte de la comunidad de lectores activos del medio.
Responder a la pregunta del concurso no solo te da acceso al sorteo, sino que también te acerca a una experiencia diferente, más cercana y participativa.
Si quieres conseguir entradas gratis para En Otra Clave en Las Palmas y vivir el espectáculo desde dentro, no lo dejes para el último momento.
¿Como participar?
- ✅ Ser lector de LA PROVINCIA.
- 📝 Rellenar los formularios de participación con tus datos.
- 📝 Responder a una pregunta breve.
- 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.
Formulario de participación para ver En Otra Clave el día 13 de mayo:
¿Cuándo se anunciarán los ganadores?
El sorteo se realizará el miércoles 12 de mayo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.
Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".
¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.
¡Mucha suerte a todos los participantes!
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