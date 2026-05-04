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Gana entradas para En Otra Llave en el Auditorio Alfredo Kraus con acceso a backstage: LA PROVINCIA sortea entradas dobles para sus lectores

Los lectores de LA PROVINCIA pueden ganar entradas dobles para ver en directo a En Otra Llave en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 13 de mayo, con la oportunidad exclusiva de acceder al backstage y conocer a sus actores

El espectáculo “En Otra Llave” llega al Auditorio Alfredo Kraus el 13 de mayo con acceso exclusivo al backstage para los ganadores del concurso.

El espectáculo “En Otra Llave” llega al Auditorio Alfredo Kraus el 13 de mayo con acceso exclusivo al backstage para los ganadores del concurso. / LA PROVINCIA

Monica Ramos

Monica Ramos

Las Palmas de Gran Canaria

Si estás buscando entradas para En Otra Llave en Las Palmas, esta puede ser tu oportunidad: el periódico LA PROVINCIA sortea una experiencia completa para asistir al espectáculo en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 13 de mayo de 2026.

Y no se trata solo de ir al teatro.

El ganador disfrutará también de acceso exclusivo al backstage y la posibilidad de conocer a los actores y personajes tras la función.

Una noche para reír sin parar, con ese estilo cercano y lleno de guiños a la actualidad que ha convertido al programa en todo un referente del humor. Y ahora, gracias a LA PROVINCIA, tres lectores afortunados (y sus acompañantes) podrán disfrutarlo en directo.

Tres entradas para una experiencia irrepetible

Se sortearán tres entradas dobles para que un lector, junto a su acompañante, pueda disfrutar desde dentro de la energía de un formato televisivo que ha conquistado a Canarias y que, en directo sobre el escenario, adquiere una dimensión todavía más especial. La cercanía con el público, la naturalidad de cada escena y la improvisación del reparto convierten cada función en una experiencia diferente e irrepetible.

El Auditorio Alfredo Kraus, situado en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, será el escenario donde se dé cita el humor en una noche que promete llenar el recinto y ofrecer al público una velada repleta de momentos memorables.

Un programa que nunca decepciona

El equipo de En Otra Clave volverá a conquistar al público con sus personajes más queridos, situaciones inesperadas y ese humor cotidiano que conecta con todos. Cada actuación incorpora nuevas sorpresas, lo que explica su éxito constante entre los espectadores.

📅 Fecha a tener en cuenta

  • 🗓 13 de mayo – 20:00 h
  • 📍 Auditorio Alfredo Kraus

Porque reír en directo y en buena compañía siempre se disfruta más… y si además es gratis, todavía mejor.

¿Por qué participar en este concurso?

Además de optar al premio, los participantes podrán compartir su opinión y formar parte de la comunidad de lectores activos del medio.

Responder a la pregunta del concurso no solo te da acceso al sorteo, sino que también te acerca a una experiencia diferente, más cercana y participativa.

Si quieres conseguir entradas gratis para En Otra Clave en Las Palmas y vivir el espectáculo desde dentro, no lo dejes para el último momento.

¿Como participar?

  1. ✅ Ser lector de LA PROVINCIA.
  2. 📝 Rellenar los formularios de participación con tus datos.
  3. 📝 Responder a una pregunta breve.
  4. 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación para ver En Otra Clave el día 13 de mayo:

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

El sorteo se realizará el miércoles 12 de mayo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

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¡Mucha suerte a todos los participantes!

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