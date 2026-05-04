La gasolina más barata de Gran Canaria este lunes se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria a 1,219 euros el litro

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, tiene el gasoil a 1,369€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,369€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,395€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

Hoy, lunes 4 de mayo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la Gasolina 95 está a 1,219€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,219€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 tiene un precio de 1,369€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, lunes 4 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 1,219€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 1,219€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,519€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,519€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,499€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, en la ESTACION PLAYA BLANCA, que está a 1,499€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 4 de mayo, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,369€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,369€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,498€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, lunes 4 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,320€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,359€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,479€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 4 de mayo, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,219€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,219€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,395€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,429€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,369€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,369€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,450€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,459€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,319€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,319€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 1,477€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,477€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [04/05/2026 8:01:33]