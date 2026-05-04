Gestión, sala y cocina: Gran Canaria reúne a perfiles de referencia para impulsar la profesionalización del sector gastronómico grancanario

El sector gastronómico de Gran Canaria reunirá entre mayo y junio a referentes nacionales de la cocina, la gestión empresarial, la dirección de sala y la panadería en un ciclo de cuatro masterclass dirigido a profesionales de la Isla. La iniciativa, organizada por el Clúster Innova Gastrocan, contará con la participación de Mario Sandoval, Javier Álvarez, Jorge Ponce y Xevi Ramón, y tendrá un aforo limitado a 30 plazas por sesión, prácticamente completo.

El programa está financiado por el Cabildo de Gran Canaria a través de Gran Canaria Me Gusta, dentro de su estrategia de apoyo al sector gastronómico y de impulso a la formación especializada. La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, destacó durante la presentación que el ciclo apuesta por la mejora continua y la profesionalización de la restauración, además de reforzar su vínculo con el producto local. También estuvieron presentes el presidente del Clúster Innova Gastrocan, Eugenio Sánchez; y Antonio Manuel Ventura Navarro, jefe del departamento de Hostelería y Turismo y profesor de Servicios en Restauración del CIFP Felo Monzón Grau-Bassas.

Formación especializada para el sector

Según explicó Minerva Alonso, el ciclo se alinea con la estrategia insular de apoyo al sector al apostar por la formación y la mejora continua, con el objetivo de reforzar la profesionalización en restauración y su conexión con el producto local.

Presentación del ciclo de masterclass dirigido al sector gastronómico en Gran Canaria. / LP/DLP

Calendario y ponentes: cocina, gestión, sala y panadería

La primera sesión está prevista para el 11 de mayo en el Hotel Santa Catalina. La impartirá el chef Mario Sandoval, del restaurante Coque (Madrid), con una masterclass centrada en técnica culinaria aplicada a la cocina contemporánea, con atención al producto, métodos de cocción, fermentación y presentación.

El 25 de mayo, también en el Hotel Santa Catalina, intervendrá Javier Álvarez, profesional del Grupo Dani García especializado en gestión económico-financiera en restauración. Su sesión abordará la rentabilidad del negocio gastronómico, con contenidos sobre control de costes, márgenes, indicadores y decisiones operativas.

La tercera masterclass se celebrará el 15 de junio y estará a cargo de Jorge Ponce, jefe de sala del restaurante Aponiente (tres estrellas Michelin). La formación se centrará en la organización y gestión de equipos, la estandarización de procesos y el papel de la sala en la experiencia del cliente.

El ciclo se cerrará el 29 de junio en el IES Felo Monzón con Xevi Ramón, fundador de Triticum. En esta sesión, el foco se situará en técnicas de fermentación y trabajo con masa madre, con el objetivo de optimizar procesos sin perder el enfoque artesanal del producto.

Demanda del sector y conexión con la enseñanza

El presidente del clúster, Eugenio Sánchez, señaló que el contenido del ciclo responde a demandas recogidas en una encuesta previa entre profesionales, y vinculó la alta ocupación de plazas con el interés del sector por acciones formativas de carácter práctico.

Por su parte, Antonio Manuel Ventura Navarro apuntó al impacto formativo de estas iniciativas también en el ámbito docente, al facilitar la actualización de conocimientos que después se traslada al alumnado y refuerza la conexión entre la formación y la actividad profesional.

Noticias relacionadas

El ciclo está dirigido a chefs, cocineros, jefes de sala, panaderos, hosteleros y gestores que buscan actualizar competencias y conocer enfoques aplicados en distintas áreas de la gastronomía actual en Gran Canaria.