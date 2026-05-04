El Gobierno canario admite ajustes en la delimitación de las Dunas Maspalomas sin dañar a su protección

El Gobierno de Canarias reconoce que el borrador del anteproyecto de ley para digitalizar los espacios naturales introduce ajustes en la delimitación de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, con una reducción de unos 260.000 metros cuadrados. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico matiza que este cambio responde a criterios técnicos sujetos a modificaciones y no implica la desprotección del espacio.

Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial de la Consejería de de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, explica que el trabajo desarrollado ha consistido en digitalizar los bordes de los 148 espacios protegidos del Archipiélago, cuyas delimitaciones prodecen de planos en acetato de 1987 y sus descripciones literales. “Hemos partido de lo que ya está. No hemos hecho una nueva delimitación de espacios; ni hemos ampliado ni hemos reducido”, asegura. Con la nueva tecnología, que permite georreferenciar con precisión, se han extraido los límites establecidos y descritos en papel para obtener "una cartografía actualizada al milímetro", apunta.

El conflicto sobre la delimitación de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas se sitúa en el criterio técnico empleado para fijar los límites del enclave. El especialista en Geomática y Topografía Manolo Viera cuestionó que la referencia utilizada parta de ortofotos aéreas de Grafcan tomadas en distintos momentos, al considerar que este método puede resultar poco fiable por la variabilidad de la línea de costa en función de las mareas y las condiciones meteorológicas. Frente a ello, defiende el uso de la línea de bajamar escorada definida por el Instituto Hidrográfico de la Marina como referencia más precisa.

Grafcan y descripción literal

Cruz explica que el criterio aplicado para delimitar la Reserva se basa en el Mapa Topográfico Integrado de Canarias, elaborado por Grafcan, que actúa como referencia oficial para el planeamiento en el Archipiélago, combinado con la descripción literal recogida en la normativa. Esta establece que el límite debe situarse a 75 metros en paralelo a la línea de pleamar escorada. “Nosotros hemos cogido ese borde y hemos trasladado la paralela 75 metros”, detalla Cruz, quien especifica que si se toma como referencia el plano de 1987, la Reserva "tiene otra superficie" y "por eso, esa diferencia de esos 260.000 metros cuadrados".

Cruz insiste en que el criterio aplicado es uniforme para todos los espacios naturales de Canarias y responde a un proceso de actualización técnica, no a una modificación de los límites. “Pasamos de un plano de 1987 con una descripción literal a unas coordenadas actuales. Y cuando la descripción literal entra en conflicto con la cartografía, priorizamos la descripción literal", aclara. “¿Por qué esos 75 metros? Porque están en la descripción. No estamos alterando los espacios, estamos trasladando esos espacios a la tecnología de hoy”, añade Cruz.

Este procedimiento hace que la delimitación resultante no coincida siempre con la línea de costa visible en las imágenes actuales. La diferencia se explica, en gran medida, por el paso de un plano analógico, con trazados aproximados, a una cartografía digital que define con exactitud cada punto del perímetro. Con este sistema, sostiene Cruz, se logra una medición “con precisión milimétrica” de la superficie total del espacio natural.

Protección garantizada por Costas

En este sentido, Cruz asegura que este ajuste no supone una desprotección de la Reserva porque parte de la franja costera afectada está incluida en la servidumbre de Costas, por lo que su conservación está garantizada por el Estado. "No hemos dejado de desproteger nada. Hemos ajustado los límites a la descripción literal", insiste Cruz.

Cruz recuerda que el trabajo para desarrollar la ley de digitalización de los espacios naturales de Canarias comenzó en la legislatura 2015-2019, con una primera exposición pública que no se pudo culminar por las elecciones. "En la pasada legislatura no se desarrolló ni se siguió tramitando. Y en esta legislatura, ante la necesidad en la que nos encontramos a la hora de hacer informes, o de los municipios a la hora de tramitar licencias cerca de los espacios naturales, decidimos retomar esta norma", relata.

En la actualidad, el documento se encuentra en fase de tramitación. El periodo de alegaciones permanece abierto hasta el 24 de mayo, tras ampliarse por incidencias técnicas, y las aportaciones recibidas serán analizadas antes de elevar el texto a los órganos consultivos y al Parlamento de Canarias. Durante ese proceso, es posible introducir cambios si así se considera oportuno.

“Si el legislador entiende que determinados aspectos deben modificarse, se podrá hacer en el trámite parlamentario”, apunta Cruz. Asimismo, recuerda que otros instrumentos de planificación, como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que impulsa el Cabildo de Gran Canaria, también pueden ajustar los límites en el futuro.

Alegaciones del Cabildo de Gran Canaria

Precisamente, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, confirma que la institución insular presentó alegaciones en la misma línea que Manolo Viera, también vinculado como asesor científico al proyecto Masdunas. A su juicio, las diferencias son “estrictamente técnicas”, enmarcadas en los procedimientos administrativos habituales.

En este sentido, adelanta que mantendrá un encuentro con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, para abordar la cuestión y buscar una solución consensuada. “La voluntad del Gobierno de Canarias y del Cabildo es resolver este asunto de la manera más razonable posible”, afirma.

"Entendemos que si vamos a mejorar la precisión de los límites de un espacio natural protegido, no podemos ponerlo en peligro, ni reducir ese espacio. En todo caso, lo que tendríamos que hacer es aumentar la protección en aquellas zonas que así lo recomiende la ciencia. Una herramienta técnica como la digitalización no puede debilitar la integridad de espacios naturales de alto valor. Cualquier interpretación que se haga de la cartografía para digitalizarla, debe garantizar que estos espacios estén mejor protegidos, no menos", concluye Brink.