Gran Canaria acelera la recuperación tras Therese con las últimas obras y 300.000 euros en ayudas al campo

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este lunes la adjudicación de las dos últimas obras de emergencia para reparar los daños causados por la borrasca Therese en la red insular de carreteras, con lo que completa un paquete de 18 actuaciones valorado inicialmente en 13,39 millones de euros. En la misma sesión, el Consejo de Gobierno Insular también dio luz verde a una convocatoria de 300.000 euros en ayudas a los ayuntamientos para impulsar el desarrollo agrícola y ganadero en la Isla.

Las nuevas obras de emergencia, promovidas por la consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, se centrarán en la reparación de varios muros y descalces en la carretera entre Tejeda y Artenara, la GC-210, y en la carretera de Los Corrales, la GC-42, en Teror. El presupuesto aproximado de estas dos actuaciones asciende a 920.000 euros y se suma a los 16 contratos que ya se encuentran en marcha.

Con esta adjudicación, el servicio de Obras Públicas completa el lote de intervenciones urgentes previsto para devolver la seguridad y viabilidad a una veintena de carreteras insulares afectadas por derrumbes, descalces y hundimientos tras el paso de Therese por Gran Canaria a finales de marzo. La valoración global de las 18 obras asciende a 13,39 millones de euros, aunque el importe final podría variar en función del desarrollo de los trabajos.

Desarrollo agrícola y ganadero

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también aprobó, a propuesta de la consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, una convocatoria de 300.000 euros en subvenciones para los ayuntamientos grancanarios. El objetivo es financiar acciones que promuevan el desarrollo agrícola y ganadero, mejoren la eficiencia del sector primario y refuercen su sostenibilidad.

Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y permitirán a los municipios cubrir gastos corrientes vinculados a actuaciones de apoyo al campo. Entre ellas figuran la contratación de personal técnico especializado, la elaboración de estudios y trabajos técnicos, la formación de agricultores y ganaderos, y la promoción de productos locales para fortalecer la economía comarcal.

El Cabildo mantiene esta línea de colaboración con los ayuntamientos desde hace 24 años, con la finalidad de combatir el abandono del medio rural, recuperar terrenos en desuso, mantener la superficie cultivada, aumentar la cabaña ganadera, favorecer los cultivos ecológicos, impulsar la actividad pesquera y reducir el riesgo de incendios en zonas agrícolas estratégicas.

Los ayuntamientos interesados en acogerse a estas ayudas deberán presentar la solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria. El plazo será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.