Gran Canaria entrega los Premios PRESA 2026 a cinco profesionales en el Día del Bombero Forestal

El Cabildo de Gran Canaria celebró este lunes el Día del Bombero Forestal con la entrega de los Premios PRESA 2026 a cinco profesionales vinculados a la gestión de emergencias. El acto, celebrado en el CEIP Arucas, sirvió para visibilizar el trabajo en la prevención y extinción de incendios en la Isla.

Durante el acto, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló que “hemos consolidado esta jornada acercándola a centros educativos de distintos puntos de la isla para compartir con la ciudadanía, especialmente con los más jóvenes, cómo se trabaja desde los servicios de emergencias”. Asimismo, destacó que “es fundamental seguir avanzando en formación y coordinación para afrontar escenarios cada vez más complejos, contando también con la implicación del conjunto de la sociedad”.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, agradeció al Cabildo la elección del municipio para acoger la celebración y subrayó la importancia de acercar este tipo de iniciativas al conjunto de la isla. “Agradecemos que el Cabildo haya elegido Arucas para celebrar este día y que impulse la descentralización de actos como este, llevándolos a los distintos municipios. Somos un territorio cercano a zonas de riesgo y conocemos bien la importancia de contar con dispositivos de emergencias y con medios suficientes para hacer frente a los incendios forestales durante todo el año”.

Premios PRESA 2026

La jornada incluyó la entrega de los Premios Honoríficos “Bombero Forestal PRESA 2026”, con los que la institución reconoce la trayectoria y contribución de distintos profesionales vinculados a la seguridad y emergencias en Gran Canaria.

En esta edición, los galardonados fueron el bombero forestal Carmelo Jiménez Rivero; el técnico de telecomunicaciones del CECOPIN Gonzalo Gutiérrez González; el técnico en mantenimiento de aeronaves Daniel Rodríguez Déniz; el agente de Medio Ambiente y jefe de Comarca Justo Melián Falcón; y el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez Molina.

El director insular de Emergencias, Federico Grillo, aseguró que “este día sirve para visibilizar el trabajo de todo el personal que interviene en la lucha contra incendios y otras emergencias en el medio natural. Estamos impulsando un proceso de modernización del sistema, con una nueva normativa y un enfoque que dignifica la figura del bombero forestal, hoy un profesional altamente especializado, cada vez más centrado en la prevención y en una intervención más eficiente y segura para proteger el medio ambiente”.

Divulgación en centros educativos

El acto, celebrado en el centro educativo aruquense, contó también con la participación del alumnado, que pudo conocer de cerca el trabajo de los bomberos forestales a través de exhibiciones, demostraciones y un circuito de actividades divulgativas con medios técnicos y vehículos de emergencias.

Durante su intervención, el presidente subrayó además la importancia de la implicación colectiva en la protección del entorno. “El cambio climático es una realidad que incrementa la amenaza de incendios forestales, especialmente en territorios frágiles como las islas, por lo que es fundamental trabajar cada día en prevención y sensibilización”, puntualizó.

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La celebración concluyó con actividades prácticas y espacios de divulgación orientados a concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el territorio y prevenir los incendios forestales en Gran Canaria.