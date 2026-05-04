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San Bartolomé de Tirajana

Inauguración de exposiciones, fiestas y galas: así arranca el Maspalomas Pride en San Bartolomé de Tirajana y estos son los próximos eventos

La carpa de lectura del Yumbo, presentaciones de libros y actuaciones musicales marcan una semana de actividades en Maspalomas y Playa del Inglés

Marco Aurelio Pérez y Elena Álamo en la inauguración de la carpa.

Marco Aurelio Pérez y Elena Álamo en la inauguración de la carpa. / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

El Maspalomas Pride comenzó este lunes en San Bartolomé de Tirajana, concretamente en Maspalomas y Playa del Inglés, con las populares fiestas en la piscina, música y la inauguración de la carpa de lectura de la editorial Siete Islas, que permanecerá instalada en el centro comercial Yumbo hasta el próximo domingo 10 de mayo. El espacio abrió además con la exposición Burbujas, del ilustrador Juan Castaño, una experiencia bilingüe en español e inglés que invita al público a contemplar sus ilustraciones originales, acompañadas de una versión reducida del cuento homónimo de Ismael Lozano. La obra aborda, de forma sensible y directa, temas como la homofobia, la aceptación personal y el proceso de salir del armario. Este martes en esta misma carpa también se llevará a cabo la presentación de la novela romántica El Hierro, de Nisa Arce, a las 18:00 horas de la tarde.

Los actos del Maspalomas Pride continuarán este martes con una agenda cargada de actividades. La jornada arrancará a las 13.00 horas con una pool party en el hotel Axel Beach, amenizada por DJ canarios y brasileños. Por la noche, tras la presentación de la novela romántica El Hierro, tendrá lugar la gala Tuesday Pride Night Live!, a las 21.00 horas, con grandes éxitos del pop, el dj Carlos Salinas y un desfile de moda con prendas de la marca Code22. La gala estará presentada por Rubén Dizá y Jia Miles. La velada concluirá a las 23.59 horas con el evento Wish, Brazilian Festival, a cargo de los dj brasileños Ramón Ventura y Romero.

Drags y bailarines

El miércoles la programación comenzará con la fiesta de la espuma en el centro comercial Yumbo, de 13.00 a 19.00 horas, con sesiones de varios dj y la actuación de la cantante Roxy Rosario. En la carpa de la editorial Siete Islas se presentarán los libros La madre de Hans Múller, de Pepe Betancort, a las 19.00 horas, y Regresar a Lancelot, de Fabio Carreiro, a las 19.30 horas. A continuación, a las 21.00 horas, se celebrará la gala Wednesday Pride Night Live!, con música de bienvenida, drags y bailarines. A las 22:00 horas comenzará la gala Noche Rosa, presentada por Rubén Dizá y Jia Miles y la actuación del grupo Free Vogue. Para culminar el programa, al filo de la medianoche, tendrá lugar el evento Jubileo México.

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La fiesta continuará el jueves con Wet & Hairy, a las 13.00 horas, en el hotel Axel Beach Maspalomas. A las 14.00 horas se celebrará la fiesta Dirty West + Caliente en la sala Oasis Gran Canaria. En la carpa de lectura, a las 18.00 horas, tendrá lugar la presentación del cómic para adultos Dibearcity, de David Cantero. Ya por la noche, a las 21:00 horas, la música de bienvenida dará paso a la gala Thursday Pride Night Live!, con grandes éxitos del pop, el dj Carlos Salinas y la presentación de Rubén Dizá y Jia Miles. La cita contará además con las actuaciones de Javy Martín y Mel Ömana.

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