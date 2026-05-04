El Mercado Agrícola de Gáldar potencia el producto canario en un casco histórico engalanado con miles de flores
La iniciativa municipal busca favorecer el consumo de proximidad y conectar productores con consumidores en un entorno primaveral
El Mercado Agrícola de Gáldar impulsado por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Tine Martín Ojeda, celebró este domingo 3 de mayo una nueva edición en la Plaza de Santiago, coincidiendo con los primeros días de 'Gáldar en Flor'.
La cita permitió integrar la actividad habitual del mercado en un casco histórico decorado con miles de flores, en una jornada en la que vecinos y visitantes recorrieron los puestos entre el ambiente primaveral de las calles.
Producto canario en el casco histórico
En los diferentes puestos se ofreció una amplia variedad de alimentos vinculados al sector primario y a la elaboración artesanal: frutas y verduras de temporada, quesos, miel, panes, dulces y otros productos elaborados en Gran Canaria. La comercialización se realizó, según la organización, directamente por parte de quienes cultivan o producen, un formato que busca acortar la cadena de distribución y favorecer el consumo de proximidad.
Este tipo de mercados se ha consolidado en distintos municipios de la Isla como un espacio estable de consumo local y relación entre productores y público. En el caso de Gáldar, la cita mantiene su papel como punto de encuentro en el norte de Gran Canaria, al conectar la actividad económica de pequeña escala con la vida del casco histórico y con un modelo de compra vinculado a la temporada y al territorio.
Celebración conjunta
La celebración paralela de 'Gáldar en Flor' añadió un componente turístico y cultural a la jornada. Quienes acudieron al mercado pudieron completar la visita con un paseo por las calles decoradas, integrando la compra en un recorrido por el centro histórico y ampliando el flujo de público en torno a la Plaza de Santiago. La próxima edición se celebrará, como es habitual, dentro de dos semanas, el 17 de mayo.
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