Valleseco celebra el XIX 'Canto a la Laurisilva' con conciertos de Arístides Moreno y 101 Brass Band

Valleseco celebrara el sábado 9 de mayo la XIX edición del 'Canto a la Laurisilva' en el Área Recreativa de La Laguna, a partir de las 11:30 horas, con una jornada dirigida a un público familiar que podrá disfrutar de una gran variedad de actividades culturales en plena naturaleza, según ha informado el Ayuntamiento de Valleseco en un comunicado.

El encuentro volverá a convertir este enclave en un punto de reunión para los vecinos de la localidad, con propuestas pensadas para compartir la mañana y el mediodía al aire libre. La jornada combinará actividades creativas, animación y actuaciones en directo, con el objetivo de favorecer la convivencia y el disfrute del entorno natural.

Música tradicional y planes en familia

La agenda arrancará con talleres comunitarios orientados a actividades creativas relacionadas con el medioambiente. A las 12:00 horas está prevista la actuación de La Parranda Los Paperos, que interpretarán un festivo repertorio de música popular canaria.

Los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles diseñados para el entretenimiento de toda la familia a las 12:30 y a las 14:00 horas. A las 14:00 dará comienzo un espacio de agradecimientos para reconocer la participación de los colectivos que han posibilitado la celebración de esta cita.

Un espacio para el talento local

A continuación, llegará el turno de las actuaciones del Coro de la Escuela de Música, el Aula de Teatro y la Escuela de Baile Moderno, que mostrarán el trabajo formativo y cultural que fomenta el talento local del municipio. La jornada contará, además, con la participación de distintos colectivos vecinales, deportivos y sociales del municipio.

Valleseco programa Canto a la Laurisilva / La Provincia

Concierto de Arístides Moreno & 101 Brass Band

El cierre de la jornada está previsto en torno a las 15:00 horas con el concierto de Arístides Moreno & 101 Brass Band, un espectáculo con un tono cercano y cargado de humor que combina distintos estilos musicales y una destacada sección de metales. La actuación se plantea como un directo dinámico, con participación del público, pensado para poner el punto final haciendo disfrutar a asistentes de todas las edades.

Inscripciones abiertas

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valleseco, Inma Herrera Marrero, señala que el Canto a la Laurisilva va más allá de una cita cultural y plantea una jornada para conectar con la naturaleza y compartir tiempo en familia en La Laguna, bajo un modelo de ocio vinculado a la cultura, la creatividad y el cuidado del entorno.

Herrera añadió además que "esta cita refleja la esencia de Valleseco: un municipio que cuida sus tradiciones, su paisaje y su gente, ofreciendo actividades que fomentan la convivencia y el disfrute conjunto".

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La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Valleseco, a través del área de Cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Las personas interesedas en formar parte de los talleres creativos deberán realizar su inscripción previa en el teléfono 928 618 740.