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Valsequillo rechaza el plan de Correos para trasladar sus carteros a Telde

El Ayuntamiento llevará al pleno de mayo una moción para frenar la reorganización del servicio postal y mantener la plantilla vinculada al municipio

Oficinas de Correos en Valsequillo.

Oficinas de Correos en Valsequillo. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Valsequillo ha alzado la voz contra la reorganización que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos pretende aplicar en el municipio. El plan, según denuncia el grupo de gobierno, supondría trasladar la unidad de reparto a Telde y reducir la presencia física de Correos en el municipio a una sola persona en la oficina. Ante esta situación, el Ejecutivo local registró una moción que llevará al pleno de mayo en defensa del servicio postal público, con la que reclama la paralización inmediata de la medida. El Consistorio sostiene que la decisión no responde a una mejora organizativa, sino a un «desmantelamiento encubierto» de un servicio esencial para un municipio con una población cercana a los 10.000 habitantes y una orografía especialmente compleja.

El Ayuntamiento advierte de que el traslado de los carteros a Telde tendría un impacto directo en el reparto diario. Parte de la jornada laboral se consumiría en desplazamientos, reduciendo el tiempo efectivo de atención en los barrios y zonas de medianías. Además, alerta de que los trabajadores vinculados históricamente a Valsequillo podrían pasar a prestar servicio también en otros municipios, lo que afectaría a la dedicación, la regularidad y la calidad del servicio.

Un servicio clave para las medianías

La moción subraya que el servicio postal no puede medirse únicamente en términos de rentabilidad económica, al tratarse de un derecho ciudadano y de una herramienta básica de cohesión territorial. El grupo de gobierno recuerda que Correos cumple una función especialmente importante en las zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos y entre la población de mayor edad, para la que la oficina postal es, en muchos casos, uno de los pocos vínculos administrativos cercanos.

«Valsequillo no puede ser víctima de una brecha postal que agrave el aislamiento. El Estado debe garantizar que este servicio llegue a todas las personas en condiciones de igualdad, tal y como marca la ley», defienden desde el Ayuntamiento.

El texto está firmado por los portavoces de Asamblea Valsequillera, El Cambio Necesario, Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste y la concejal no adscrita Lucía Melián. La iniciativa insta al Gobierno de España a garantizar que la prestación del Servicio Postal Universal no quede supeditada a criterios exclusivamente económicos.

La moción se debatirá en mayo

La propuesta que se elevará al pleno ordinario de mayo incluye el rechazo absoluto a la reducción de personal y al traslado de las unidades de reparto a Telde. También exige la paralización inmediata de la reorganización y la permanencia de la plantilla de carteros vinculada al municipio. Asimismo, el Ayuntamiento plantea remitir el acuerdo a la Presidencia de Correos, al Ministerio de Transportes, a la Delegación del Gobierno en Canarias y a las centrales sindicales.

El grupo de gobierno considera que mantener el servicio de Correos en Valsequillo es defender el derecho de los vecinos a recibir una atención pública de calidad, con regularidad y continuidad, sin que los balances económicos castiguen a las medianías de Gran Canaria.

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La moción será la primera medida institucional para intentar frenar la decisión de Correos. El Ejecutivo local espera recabar el apoyo unánime de todos los grupos políticos y advierte de que, si la empresa pública no reconsidera su postura, continuará defendiendo los intereses del municipio por todas las vías a su alcance, incluida la movilización social.

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