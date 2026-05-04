Vecindario acoge la I Carrera Benéfica de la Guardia Civil en apoyo a Pequeño Valiente

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha presentado este lunes la I Carrera Benéfica en apoyo a la Fundación Pequeño Valiente que tendrá lugar en Vecindario el sábado 16 de mayo a las 17:00 horas. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Guardia Civil. El objetivo del mismo es recaudar beneficios para la Fundación Canaria Pequeño Valiente, una entidad sin ánimo de lucro que lleva años dedicándose a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y a acompañar a sus familiares en todas la fases del proceso oncológico.

La organización con presencia estable en diversos hospitales del archipiélago, desarrolla programas de apoyo psicológico, social educativo y económico, así como iniciativas de humanización hospitalaria y recursos de alojamiento para familias que deben desplazarse por motivos médicos, constituyendo así una referencia social y sanitaria en Canarias.

"La idea fundamental por la que se organizó este tipo de evento es porque pensamos en aunar un poco lo que es deporte, solidaridad y la cercanía que caracteriza a la Guardia Civil", ha explicado Javier Peña de Haro, coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas. "Somos un cuerpo evidentemente benemérito que nos caracterizamos por auxiliar en la medida posible a toda la ciudadanía y nos parecía un objetivo muy noble poder contribuir a una causa tan importante como es la que la Fundación Pequeño Valiente lleva a cargo".

La carrera tendrá lugar en la céntrica Avenida de Canarias y y se podrá realizar completa o parcial, con tramos de una milla o de media. La inscripción para adultos tendrá un coste de 12 euros y la infantil de 6, incluyendo una camiseta conmemorativa de diseño exclusivo. La salida oficial está prevista en la Plaza de los Algodoneros, donde también se concentrará gran parte del ambiente festivo que acompañará a esta primera edición. La meta, ubicada igualmente en la Avenida de Canarias, permitirá disfrutar de un entorno accesible y amplio, idóneo para un evento de carácter familiar.

El presidente de la fundación, José Juan Jerez, ha recordado el elevado coste que conlleva el tratamiento para los pacientes y ha agradecido que los beneficios se destinen a Pequeño Valiente. "Es un verdadero honor, eventos como este son fundamentales para poder mantener nuestros servicios", ha comentado. Además, ha señalado que aunque en esta primera edición la elección del municipio que acogerá la carrera sea San Bartolomé de Tirajana, la idea es que vaya cambiando cada año.

Francisco José García López, Javier Peña de Haro y José Juan Jerez Castro / LP/DLP

Exposición de Medios de La Guardia Civil

Al mismo tiempo que se desarrolla la carrera, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar una exposición abierta al público en la que se mostrarán distintos medios y especialidades de la Guardia Civil. Entre ellas se encuentran unidades como Tráfico, SEPRONA, GEAS, el Servicio Cinológico y la USECIC, entre otras. Esta exhibición permitirá a los ciudadanos conocer más de cerca el trabajo cotidiano que realiza este cuerpo en ámbitos muy variados, como la seguridad vial, la protección del entorno natural, las intervenciones subacuáticas, el adiestramiento de perros especializados o el control del orden público, ofreciendo así una ocasión única para descubrir de primera mano la labor que desempeña la institución en la provincia.

La organización de este evento responde al compromiso de la Guardia Civil de Las Palmas con su entorno social, promoviendo acciones que refuercen la solidaridad y contribuyan al bienestar de colectivos especialmente vulnerables. Toda la información sobre el evento, así como el proceso de inscripción, está disponible en la web oficial: www.062millaverde.com.