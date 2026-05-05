Cambio de tiempo en Gran Canaria: la Aemet prevé lluvias débiles y rachas fuertes este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Gran Canaria predominio de cielos nubosos en el norte y también en el este durante la tarde, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos, con temperaturas sin grandes cambios en las costas y en ligero a moderado descenso en zonas de interior, especialmente en cumbres y medianías del norte.

En el conjunto de Canarias, la jornada estará marcada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, posibles lluvias débiles y ocasionales en La Palma y Tenerife durante la tarde, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte.

Las rachas más intensas se esperan por la tarde en zonas costeras del noroeste y sureste de las islas. En medianías y cumbres, el viento será flojo y de dirección variable, mientras que en las cumbres centrales de Tenerife soplará moderado del suroeste, con intervalos de fuerte.

En el mar, la Aemet anuncia viento variable de fuerza 2 a 4, y del este y nordeste de fuerza 3 o 4, que arreciará localmente a 5. Habrá marejadilla o marejada y mar rizada. En las costas oeste, sur y suroeste, el viento será variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. También se espera mar de fondo del norte o noroeste, con olas de 1 metro.

La previsión por islas es la siguiente:

Gran Canaria

Predominio de cielos nubosos en el norte, así como en el este durante la tarde, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, cielos poco nubosos.

Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en zonas de interior, especialmente en cumbres y medianías del norte. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes durante el día. Brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 22

Lanzarote

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el oeste. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 23

Fuerteventura

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el oeste. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 17 22

Tenerife

Predominio de cielos nubosos en el norte. En el resto, cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos desde el mediodía, con probables precipitaciones en general débiles y ocasionales en zonas de interior de la vertiente este.

Temperaturas en ligero descenso en costas y moderado en zonas de interior, donde puede ser localmente notable. Viento moderado del nordeste, con brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 23

La Gomera

Predominio de cielos nubosos en el norte. En el resto, cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos desde el mediodía, sin descartar precipitaciones en general débiles, dispersas y ocasionales en zonas de interior.

Temperaturas en ligero descenso en costas y moderado para las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de la Gomera 18 23

La Palma

Predominio de cielos nubosos, con precipitaciones en general débiles, dispersas y ocasionales, que podrán ser en forma de chubasco por la tarde en zonas de interior.

Temperaturas en ligero descenso en costas y moderado para las máximas en zonas de interior, donde puede ser localmente notable. Viento moderado del nordeste, con brisas en costas del este. En cumbres, viento flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de la Palma 16 21

El Hierro

Predominio de cielos nubosos en el norte. En el resto, cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos desde el mediodía, sin descartar precipitaciones en general débiles, dispersas y ocasionales en zonas de interior.

Temperaturas en ligero descenso en costas y moderado para las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Noticias relacionadas

Valverde 12 18