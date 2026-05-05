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Arucas celebra el Día de Canarias con un concierto gratuito de Los Gofiones

La actuación tendrá lugar en la Plaza de San Juan a las 12:00 horas, que se enmarca como evento central en un programa de que incluye distintas actividades culturales y relacionadas con las tradiciones del Archipiélago

Los gofiones durante una actuación en Las Palmas de Gran Canaria por la Noche de finados.

Los gofiones durante una actuación en Las Palmas de Gran Canaria por la Noche de finados. / LP/DLP.

Arucas se sumará a la celebración del Día de Canarias con la actuación de Los Gofiones, que ofrecerán un concierto el 30 de mayo en la Plaza de San Juan a las 12:00 horas. La cita será uno de los actos centrales de la programación municipal para la festividad.

La agrupación de música popular canaria, con casi seis décadas de trayectoria, será la encargada de poner banda sonora a la jornada. El concierto se plantea como un encuentro con la tradición musical del Archipiélago en un espacio abierto y de acceso libre.

Los Gofiones, que en octubre cumplirán 58 años, han centrado su trabajo en la recuperación y difusión de la música popular canaria. A lo largo de su trayectoria han publicado más de 25 trabajos discográficos y han colaborado con distintos artistas, entre ellos el cantante Quevedo en su último proyecto.

Trayectoria musical

El grupo nació con el objetivo de rescatar, crear y difundir el repertorio tradicional canario, un trabajo que ha consolidado su presencia dentro y fuera de las Islas. Su actividad se ha mantenido constante con giras, grabaciones y proyectos de colaboración.

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El concierto en Arucas se enmarca en una programación municipal más amplia por el Día de Canarias, que incluye distintas actividades culturales y relacionadas con las tradiciones del Archipiélago. El Ayuntamiento ha incluido también propuestas complementarias abiertas a la ciudadanía, entre ellas un taller de baile de participación gratuita y sin inscripción previa, orientado a acercar la cultura popular a vecinos y visitantes.

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