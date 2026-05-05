Pleno de alta tensión en Santa Lucía de Tirajana: el alcalde se aferra al aval del Gobierno a que sea de 1º Canarias y el PP amenaza con llevarlo a la Fiscalía

Aparente calma pero con mar de fondo. Así se puede definir el pleno extraordinario celebrado este martes en las Casas Consistoriales, en el que el alcalde, en un único punto del orden del día, debía dar cuenta, una vez más y como ocurriera en el último pleno, de la nueva situación de determinados concejales del Ayuntamiento como miembros no adscritos. Tras un turno de palabra en el que solo intervinieron PP-AV, Nueva Canarias y La Fortaleza, y se abstuvieron PSOE y Vox, Francisco García volvió a aferrarse al informe remitido por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, que certificaba que el alcalde y los cinco ediles que abandonaron las siglas de Nueva Canarias (NC) para incorporarse a Municipalistas Primero Canarias no son no adscritos, desplazando así el informe del secretario municipal, que es el órgano asesor directo del pleno y que los declara no adscritos.

La sesión extraordinaria, que tuvo una duración de solo 20 minutos, lejos de calmar las aguas, terminó con la advertencia en firme de una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, como anunció el portavoz de PP-AV, Juan José Ramos. Esta medida legal, que está siendo consensuada por varios partidos de la oposición, surge tras el bloqueo sistemático de los informes técnicos municipales que obligarían al alcalde y a su equipo a perder su actual estatus corporativo tras pasar a la condición de no adscritos. El portavoz de La Fortaleza, Santiago Rodríguez, adelantó que su grupo no firmaría la denuncia.

Esta nueva "bronca" institucional llega apenas unos días después del pleno ordinario de abril, en el que la oposición abandonó el salón de plenos denunciando una "cacicada" y una situación que calificaron de "dantesca".

Intervenciones de solo tres grupos

Juan José Ramos, que abrió el turno de intervenciones, acusó con tono crítico a determinadas fuerzas políticas de desplegar “una indecente estrategia” al trasladar sus conflictos internos al salón de plenos. Denunció que se está “convirtiendo este pleno en una pista de circo" y, lo que consideró más grave, “para comprometer la seriedad de las instituciones”. Leví Ramos, de NC, subrayó que la intención de su grupo en este pleno "no es otra que recuperar una situación de legalidad" y traerlo a un espacio de seguimiento del sentido común "que creemos que se ha perdido desde todo punto de vista por defender y perseguir intereses personales".

Por su parte, Pedro Sánchez, de La Fortaleza, volvió a insistir en la necesidad de "restablecer la legalidad" y pidió al alcalde que asumiera su condición de no adscrito, "porque no cabe otra opción, salvo seguir huyendo hacia delante".

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Francisco García se ratificó en la dación de cuentas que hizo en el último pleno, en el que eligió la certificación del Gobierno Autonómico que paralizaba su paso a los no adscritos y blindaba a la vez a los cinco concejales que se quedaron con él en Primero Canarias.