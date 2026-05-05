Banderas azules 2026: estas son las playas de Gran Canaria con el galardón
La isla consigue 15 distintivos ambientales, uno más que el pasado año, otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac)
Canarias ha conseguido este año 52 banderas azules en sus playas (cinco más que el pasado año), distribuidas en 29 municipios. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026.
En el caso de la isla de Gran Canaria, donde la playa de Las Canteras sigue sin este distintivo, las playas galardonadas (15, una más que en la edición anterior) son las siguientes:
Agaete
- Las Nieves
Arucas
- El Puertillo, Los Charcones
Gáldar
- Sardina
Ingenio
- El Burrero
San Bartolomé de Tirajana
- El Inglés, Las Burras (nueva), Maspalomas, Meloneras, San Agustín
Telde
- Hoya del Pozo, La Garita, Melenara, Salinetas
Villa de Agüimes
- Arinaga
Puertos con Bandera Azul 2026 en Gran Canaria
Mogán
- Puerto Deportivo de Mogán
San Bartolomé de Tirajana
- Puerto Deportivo Pasito Blanco
Agaete
Puerto de las Nieves (nuevo)
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