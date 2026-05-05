Banderas azules 2026: estas son las playas de Gran Canaria con el galardón

Canarias ha conseguido este año 52 banderas azules en sus playas (cinco más que el pasado año), distribuidas en 29 municipios. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026.

En el caso de la isla de Gran Canaria, donde la playa de Las Canteras sigue sin este distintivo, las playas galardonadas (15, una más que en la edición anterior) son las siguientes:

Agaete

Las Nieves

Arucas

El Puertillo, Los Charcones

Gáldar

Sardina

Ingenio

El Burrero

San Bartolomé de Tirajana

El Inglés, Las Burras (nueva), Maspalomas, Meloneras, San Agustín

Telde

Hoya del Pozo, La Garita, Melenara, Salinetas

Villa de Agüimes

Arinaga

Puertos con Bandera Azul 2026 en Gran Canaria

Mogán

Puerto Deportivo de Mogán

San Bartolomé de Tirajana

Puerto Deportivo Pasito Blanco

Agaete

Puerto de las Nieves (nuevo)