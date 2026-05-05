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Banderas azules 2026: estas son las playas de Gran Canaria con el galardón

La isla consigue 15 distintivos ambientales, uno más que el pasado año, otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac)

Playa de Sardina, en Gáldar, ha revalidado la Bandera Azul este 2026

Playa de Sardina, en Gáldar, ha revalidado la Bandera Azul este 2026 / La Provincia

Canarias ha conseguido este año 52 banderas azules en sus playas (cinco más que el pasado año), distribuidas en 29 municipios. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026.

En el caso de la isla de Gran Canaria, donde la playa de Las Canteras sigue sin este distintivo, las playas galardonadas (15, una más que en la edición anterior) son las siguientes:

Agaete

  • Las Nieves

Arucas

  • El Puertillo, Los Charcones

Gáldar

  • Sardina

Ingenio

  • El Burrero

San Bartolomé de Tirajana

  • El Inglés, Las Burras (nueva), Maspalomas, Meloneras, San Agustín

Telde

  • Hoya del Pozo, La Garita, Melenara, Salinetas

Villa de Agüimes

  • Arinaga

Puertos con Bandera Azul 2026 en Gran Canaria

Mogán

  • Puerto Deportivo de Mogán

San Bartolomé de Tirajana

  • Puerto Deportivo Pasito Blanco

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Agaete

Puerto de las Nieves (nuevo)

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