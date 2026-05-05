La Carpa de Literatura del Pride reúne en Maspalomas la creación LGTBIQ+

La Carpa de Literatura del Maspalomas Pride continúa por segunda jornada en el centro comercial Yumbo con una programación centrada en la creación LGTBIQ+ que se prolongará hasta el próximo domingo 10 de mayo. El espacio, impulsado por la editorial canaria Siete Islas, reúne presentaciones de libros, exposiciones artísticas y una iniciativa solidaria, en el marco de la 25 edición del evento.

El programa incluye las presentaciones de obras de Juan Castaño, Nisa Arce, Pepe Betancort, Fabio Carreiro, David Cantero e Ismael Lozano, además de dos exposiciones abiertas al público. Entre ellas destaca Burbujas, compuesta por 15 ilustraciones de Castaño acompañadas de textos de la novela homónima escrita por Lozano, ganador del Premio Arkoiris al Mejor Escritor de Canarias en 2024. La muestra, en formato bilingüe, aborda cuestiones como la homofobia, la aceptación personal y el proceso de salir del armario, con un enfoque narrativo y visual orientado a generar empatía.

A esta propuesta se suma la exposición fotográfica Amor Valiente, coordinada por la activista Eva Pascual, que recoge distintos momentos de la boda de Lorenza Machín y Carmen Cazorla, celebrada en Agaete en 2019. La muestra pone el foco en las realidades familiares y en la visibilidad del colectivo desde una perspectiva íntima.

El espacio incorpora además una acción solidaria promovida por la marca Kibo, que comercializa un pack de seis velas con los colores del lazo LGTBIQ+, cada uno asociado a una causa, desde la lucha contra el VIH hasta la salud mental o la igualdad. Parte de los ingresos se destinará a la asociación Freedom LGBT Maspalomas.

Fiesta de la espuma

La programación cultural se integra en una agenda más amplia que combina ocio y reivindicación. Este miércoles, el programa se traslada de nuevo al Yumbo con la celebración de la Fiesta de la Espuma entre las 13.00 y las 19.00 horas, acompañada de sesiones de dj y la actuación de la cantante Roxy Rosario.

En paralelo, la carpa de lectura acogerá las presentaciones de La madre de Hans Múller, de Pepe Betancort, y Regresar a Lancelot, de Fabio Carreiro. La noche dará paso a las galas Wednesday Pride Night Live! y Noche Rosa, con actuaciones de drags y bailarines, antes del cierre con el evento Jubileo México.

La programación continuará el jueves con nuevas citas, entre ellas la fiesta Wet & Hairy en el hotel Axel Beach y el evento Dirty West + Caliente en la sala Oasis Gran Canaria. La carpa cultural acogerá ese día la presentación del cómic Dibearcity, de David Cantero, mientras que la noche estará marcada por la gala Thursday Pride Night Live!, con actuaciones de Javy Martín y Mel Ömana.

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El Maspalomas Pride by Freedom, que arrancó el 5 de mayo en Playa del Inglés y Maspalomas, cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, así como con el apoyo de distintas entidades y patrocinadores.