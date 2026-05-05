La cebolla tradicional de Gáldar incorpora inteligencia artificial para ahorrar agua en el riego

La Asociación de Productores de Cebolla Tradicional de Gáldar (Aprocegal) se ha convertido en pionera en Gran Canaria en el uso de sondas con inteligencia artificial para optimizar el riego de este cultivo tradicional. El proyecto, financiado a través de una subvención de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, ha permitido instalar una red de 20 sondas en parcelas de Gáldar y Agaete para controlar la humedad, la salinidad y la temperatura del suelo.

Se trata de la primera iniciativa de esta naturaleza y alcance que se implanta en la isla. La tecnología, desarrollada de la mano de la empresa Plantae, permite conectar los teléfonos móviles de los productores con la información que se registra bajo el suelo de sus fincas. De esta forma, los agricultores reciben datos actualizados y en tiempo real sobre las necesidades de agua de sus cultivos y pueden tomar decisiones más precisas sobre la cantidad, duración y frecuencia del riego.

Las sondas no solo miden la humedad del terreno, sino que también aportan información sobre la salinidad y la temperatura del suelo, dos parámetros fundamentales para favorecer el desarrollo radicular de las plantas y mejorar el estado general del cultivo. Esta herramienta permite adaptar el riego a las necesidades reales de la cebolla tradicional de Gáldar y avanzar hacia un uso más eficiente del agua.

Según los técnicos de la empresa, la aplicación de estas tecnologías al campo puede generar importantes ahorros hídricos. En sistemas tradicionales de riego a manta, el ahorro puede alcanzar hasta el 80%, mientras que en entornos más controlados, como el riego por goteo en invernadero, la reducción en el consumo de agua puede llegar al 25%.

Riego por goteo para las cebollas en Gáldar. / LP/DLP

En un territorio como Gran Canaria, donde los periodos de lluvia pueden ir seguidos de años de sequía, este tipo de apoyo tecnológico resulta clave para consolidar las producciones actuales, ampliar la superficie cultivada y avanzar en los objetivos de soberanía alimentaria planteados por el Cabildo insular.

Aprocegal agrupa en la actualidad a 13 productores, que cultivan unas 10 hectáreas de cebolla tradicional de Gáldar, un producto estrechamente vinculado a la cultura, la historia y el paisaje agrícola de los municipios de Gáldar y Agaete.

Jornada técnica en Agaete

La eficiencia en el riego de la cebolla tradicional de Gáldar será también el eje de una jornada de formación técnica que se celebrará el próximo 14 de mayo en el Puerto de Las Nieves, en Agaete.

El encuentro reunirá a técnicos y agricultores y se desarrollará bajo el auspicio de un proyecto apoyado por la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER), con fondos LEADER del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de la Unión Europea, y en el marco del programa AgroAgaete del Ayuntamiento de Agaete.

Durante la jornada, varios expertos abordarán cuestiones fundamentales para consolidar y aumentar la producción de cebolla tradicional de Gáldar, desde aspectos técnicos relacionados con el riego, las condiciones del suelo o las propiedades del cultivo, hasta la importancia del asociacionismo entre productores.