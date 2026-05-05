Los centros de mayores de Ingenio y Carrizal se movilizan por Cáritas

Los centros de mayores de Ingenio y Carrizal han puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de alimentos no perecederos que se desarrollará hasta el viernes, día 8 de mayo. Esta iniciativa busca canalizar la solidaridad vecinal hacia las familias más vulnerables del municipio, contando con la colaboración directa de Cáritas para la distribución de las donaciones.

Para facilitar la participación, se han establecido puntos de entrega en ambas localidades con horarios específicos. En el Centro de Día para Mayores de Ingenio, ubicado en la calle Ramón y Cajal número 36, la ciudadanía podrá realizar sus aportaciones tanto en horario de mañana, de 09.30 a 12.00 horas, como de tarde, de 16.30 a 19.00 horas. Por su parte, el Centro de Mayores San Isidro de Carrizal, situado en la calle Saulo Torón número 10, recibirá las donaciones exclusivamente en horario de tarde, entre las 16.30 y las 19.00 horas.

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Desde la Junta de Coordinación de los centros se hace un llamamiento a la participación activa de los vecinos y vecinas, subrayando que cualquier contribución, independientemente de su tamaño, resulta fundamental para aliviar la situación de las personas en riesgo de exclusión social. Con esta campaña, los mayores de la Villa de Ingenio vuelven a demostrar su firme compromiso con la acción social y el bienestar de su comunidad.