Dos Eidan y un Agala, los tres mejores vinos de 2026 de Gran Canaria

La bodega Ventura, con sus marcas Eidan, Cruz y El Boliche, y la bodega Bentayga, con su Agala, han sido los grandes triunfadores de la XXX edición del Concurso Oficial de Vinos de Gran Canaria, al obtener los máximos reconocimientos y repartirse seis de las diez distinciones otorgadas. El jurado concedió dos medallas de oro para Eidan, en blanco y en dulce, y una para Agala en la categoría de tinto joven.

El jurado, integrado por 14 catadores profesionales, evaluó a ciegas en Las Palmas de Gran Canaria un total de 46 vinos procedentes de 18 bodegas de la Isla. En total, se entregaron diez distinciones repartidos en tres categorías: tintos jóvenes; blancos secos o fermentados en barrica y semisecos, semidulces, dulces y licorosos, en oro, plata y bronce; además de la mención especial a la mejor imagen.

Bodegas Ventura se alzó con el oro con el Eidan Dulce, en la categoría de semisecos, semidulces, dulces y licorosos; y el Eidan Selección, como mejor blanco seco joven o fermentado en barrica. Además, su marca Cruz obtuvo la medalla de bronce en la categoría de Blancos Secos, Blancos fermentados en barrica y El Boliche fue seleccionado en la mención especial por la mejor imagen y presentación.

Una cosecha limitada por la sequía

“Es una alegría enorme que te reconozcan el trabajo”, señala Javier Ventura, titular de la bodega y tercera generación de viticultores, un oficio que comenzó con su abuelo en terrenos de Santa Brígida. “Desde 2016 siempre hemos tenido algún premio”, añade, sobre todo con la marca Eidan, que recibe el nombre de su hijo. Con una producción que oscila entre las 8.000 y las 10.000 botellas, explica que la cosecha de la que han salido dos oros del Concurso ha sido "limitada" por la sequía que arrastraba la Isla desde hacía más de un lustro, "con la cepta sufriendo".

Por su parte, Bodegas Bentayga logró una medalla de oro con Agala Altitud 1175 como mejor tinto joven y una plata con Agala Altitud 1318, como mejor blancos Seco o blanco fermentado en barrica. Su gerente, Sandra Armas, subraya que los reconocimientos “siguen haciendo la misma ilusión” que la primera vez, ya que la marca suele ser un habitual en los concursos del Cabildo.

Agala procede del término bereber que significa monte alto y se caracteriza precisamente por unos viñedos situados entre los 1.050 y los 1.318 metros de altitud, en el municipio de Tejeda, frente al roque Bentayga. Además, el proceso de elaboración apuesta por un proceso respetuoso con la uva. “Intentamos que sea lo más natural posible”, apunta Armas. Los viñedos de la bodega se sitúan en Tejeda, entre los 1.050 y los 1.318 metros de altitud, en una zona que ha sufrido los efectos de varios años de sequía.

Resto de premiados

El resto del palmarés incluyó dos medallas de plata: el vino Dulce de Chusa, de San Mateo, cuyo titular es Prodoaldo Santana Curido, en la categoría de semisecos, semidulces, dulces y licorosos, y en el vino Las Cuevas, también de San Mateo, elaborado por Antonio González Socorro.

Y las dos medallas de bronce recayeron en Las Tirajanas dulce, elaborado por la SAT Las Tirajanas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la categoría de vinos semisecos, semidulces, dulces y licorosos. Y otra para Señorío de Cabrera, con 16 meses de barrica, producido en Telde por Agustín Cabrera de León, en tinto joven.

Aumento de cultivos

La vitivinicultura en Gran Canaria es la única del Archipiélago que incrementa cada año su superficie de viñedo, con unas 25 hectáreas nuevas en el último lustro. Actualmente cuenta con unas 250 hectáreas cultivadas y alrededor de 30 bodegas, con una producción que el pasado año rondó las 150.000 botellas.

De cara a esta campaña, las previsiones son optimistas tras un invierno frío y un periodo reciente de lluvias. El sector espera una recuperación de la cosecha, con estimaciones que podrían situarse entre los 300.000 y 500.000 kilos de uva, pero para el año que viene el presidente del Consejo Regulador, Pedro Suárez, asegura que la cosecha será muchísimo mejor si el tiempo acompaña".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que el certamen “no solo reconoce la excelencia de nuestros vinos, sino que también sirve como estímulo para seguir avanzando en la mejora del sector”. En la misma línea, el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, valoró el “trabajo constante de viticultores y bodegas”.