La lista completa de playas con bandera azul en Canarias este verano: Las Burras, única novedad

Canarias contará este verano con 52 playas distinguidas con bandera azul, cinco más que el pasado año, según anunció este martes Adeac, la asociación ambiental encargada de conceder este reconocimiento. El incremento se debe a la incorporación de la playa de Las Burras, en Gran Canaria, y a la recuperación del distintivo por parte de otros cinco arenales: cuatro en Lanzarote y uno en Fuerteventura. Gran Canaria vuelve a ser la isla con mayor número de banderas azules en sus playas, con un total de 15. Le siguen Tenerife, que mantiene 11, y Fuerteventura, que recupera la bandera azul en Corralejo Viejo y alcanza también las 11 distinciones. Por su parte, Lanzarote y La Palma cuentan con seis banderas azules cada una, mientras que El Hierro tendrá dos y La Gomera, una.

La lista de banderas azules en Canarias para este año cuenta con una única nueva incorporación: la playa de Las Burras. Además, el Archipiélago recupera cinco distintivos que había perdido en la edición anterior. Uno de ellos corresponde a la playa de Corralejo Viejo, ubicada en Fuerteventura, mientras que los otros cuatro se encuentran en Lanzarote: Playa Blanca, Matagorda, Pila de la Barrilla y Pocillos.

Gran Canaria

En el caso de Gran Canaria, la isla cuenta este año con banderas azules distribuidas en varios municipios. Telde suma cuatro playas reconocidas: Hoya del Pozo, Melenara, Salinetas y La Garita. San Bartolomé de Tirajana concentra cinco distintivos, correspondientes a Playa del Inglés, Las Burras, Maspalomas, Meloneras y San Agustín. Por su parte, Arucas contará con dos playas galardonadas, El Puertillo y Los Charcones. A ellas se suman Las Nieves, en Agaete; Sardina, en Gáldar; Arinaga, en Agüimes; y El Burrero, en Ingenio, con una bandera azul cada una. A estos reconocimientos en playas se añaden también tres puertos deportivos en Gran Canaria. Repiten el distintivo el Puerto Deportivo de Pasito Blanco y el Puerto de Mogán, mientras que el Puerto de Las Nieves, en Agaete, se incorpora por primera vez al listado, logrando así un reconocimiento inédito en la historia del municipio.

Por su parte la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, perdió la bandera azul en 2023. Desde 2024, el Ayuntamiento capitalino decidió no volver a presentar su candidatura al considerar que este distintivo responde más a un instrumento de «marketing» y apostar, en su lugar, por otros reconocimientos de calidad. Tampoco se presentó a la convocatoria la Playa de Mogán.

Tenerife

En Tenerife la bandera azul se izará en las piscinas de Bajamar, Arenisco y Jover, en La Laguna; en las playas de La Jaquita y San Juan, en Guía de Isora; y en El Duque Sur y Torviscas, en Adeje. También han sido reconocidas Las Vistas, en Arona; San Marcos, en Icod de los Vinos; El Socorro, en Los Realejos; y La Arena, en Tacoronte.

En Fuerteventura, la bandera azul ondeará este año en Corralejo Viejo, Grandes Playas y La Concha, en el municipio de La Oliva. También lucirán este distintivo Butihondo, Costa Calma, El Matorral y Morro Jable, en Pájara; así como Blanca, Los Pozos y Puerto Lajas, en Puerto del Rosario, y Gran Tarajal, en Tuineje.

En Lanzarote las banderas azules se podrán ver en El Reducto, Grande (Blanca), Matagorda, Pila de la Barrilla, Pocillos y Blanca. En La Palma lucirán este reconocimiento las playas de Bajamar, Los Cancajos, Charco Verde, Puerto Naos, Santa Cruz de la Palma y El Puerto de Tazacorte. Por su parte, en El Hierro ondeará la bandera azul en La Restinga y Timijiraque, mientras que en La Gomera el distintivo corresponderá a Santiago.