Mogán amplía su Feria del Libro con actividades en colegios y en el casco histórico

El municipio de Mogán celebrará una nueva edición de la Feria del Libro “Mogán, toma la palabra” con un programa que se amplía y se reparte en varios puntos del municipio. Las jornadas principales tendrán lugar los días 15 y 16 de mayo en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín, mientras que la programación comenzará antes con actividades en centros educativos y en el casco histórico.

La alcaldesa, Onalia Bueno, y el concejal de Biblioteca, Neftalí Sabina, presentaron este martes 5 de mayo la edición de 2026, que incorpora como principales invitados a los autores Juan Gómez-Jurado y Albert Espinosa, quienes participarán en encuentros con el público y firmas de ejemplares con sus últimas novelas.

Una feria itinerante con parada en las aulas

La programación se iniciará del lunes 11 al miércoles 13 de mayo con actividades en los centros educativos del municipio. En esas jornadas, autores y autoras como Pepa Aurora, Karen Borresen, Rubén Rodríguez y Álex Santana visitarán las aulas para presentar sus obras y mantener encuentros con el alumnado, dentro de una propuesta que busca acercar la literatura a públicos jóvenes.

Talleres y música en el casco histórico

El jueves 14 de mayo, la feria se trasladará al casco histórico, en la plaza Sarmiento y Coto, a partir de las 17:00 horas. La tarde incluirá talleres familiares —como lettering y papercraft— y un taller juvenil con la autora Laura Fantasy. La jornada finalizará con el concierto de Los Musipops en el Centro Cultural El Mocán, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Arguineguín, centro de la programación el 15 y 16 de mayo

Las jornadas centrales se desarrollarán en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín. El viernes 15, la feria comenzará a las 10:00 horas con actividades dirigidas tanto a escolares como al público general. Están previstas gincanas literarias, talleres de microrrelatos, photocall y el espectáculo “La vuelta al mundo”. Ese mismo día, el autor grancanario Santiago Gil realizará una actividad en el Centro para la Autonomía Personal con las personas mayores usuarias del servicio.

Por la tarde, de 16:00 a 23:00 horas, el recinto concentrará talleres y propuestas para distintos perfiles de público, incluidos talleres infantiles —como un escapebook de Harry Potter—, actividades para crear cuentos con pictogramas, ludoteca e hinchables a partir de las 19:00 horas. Entre las 17:00 y las 20:00 horas se programan presentaciones y firmas de autores canarios y locales, entre ellos Elisenda Romano, Demelza González, Andrés Odeh Moreno y Ariadna Mars, entre otros.

Encuentros con Gómez-Jurado y Espinosa

A partir de las 20:00 horas del viernes 15, el autor Juan Gómez-Jurado protagonizará un encuentro en la carpa permanente de la plaza con motivo de la presentación de su thriller “Mentira”, con entrada gratuita hasta completar aforo y firma posterior.

La jornada del viernes continuará a las 22:30 horas con Gastro Book Cover Night, una propuesta que combina música y gastronomía con la actuación del grupo local Versionado, con un repertorio centrado en canciones de las décadas de los 80, 90 y 2000.

El sábado 16, la feria seguirá en Arguineguín de 10:00 a 15:00 horas con talleres infantiles, ludoteca, hinchables, presentaciones literarias, firmas y actuaciones musicales de Ari Jiménez y Andrea González. El cierre lo pondrá Albert Espinosa, que presentará en Canarias su novela “Nunca Estuviste Solo”, compartirá su trayectoria con el público y firmará ejemplares.

Estands, talleres y una canción colectiva

La feria reunirá 16 estands con presencia de librerías, editoriales y papelerías del municipio y de otros puntos de la isla. También participarán el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Mogán Dinamiza y el Centro Ocupacional de Mogán, que desarrollarán talleres durante el evento.

Entre las novedades, la edición estrena canción, un proyecto impulsado por las Escuelas Artísticas de Mogán que culminará con la grabación de un videoclip. Según informó el concejal, el video se presentará el viernes 15 antes de la charla con Juan Gómez-Jurado, con participación de alumnado, familias, profesorado y usuarios del Centro de Día, el Centro Ocupacional y la Biblioteca Municipal.

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Desde el Ayuntamiento agradecieron la colaboración de la Red de Bibliotecas Municipales, de Gestiona Mogán —entidad de capital municipal responsable de la encomienda de Bibliotecas Municipales— y de las productoras Aladurma Producciones, Arte de Facto y Al Alba Producciones Culturales, e invitaron a la ciudadanía a participar en la programación prevista del 11 al 16 de mayo.