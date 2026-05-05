Un año de la tasa turística de Mogán: el Ayuntamiento recauda 1,4 millones con el tributo de 15 céntimos por persona y noche

La implantación de la tasa turística en la localidad de Mogán ya empieza a arrojar las grandes cifras de recursos económicos que entran en las arcas municipales. El Consistorio moganero ha ingresado 1.391.195 euros en su primer año desde la entrada en vigor de este tributo en el mes de marzo de 2025, en la que se convirtió entonces, y sigue siendo, la primera tasa de este tipo que ha puesto en marcha un municipio en España. Desde hace un año, Mogán cobra 0,15 euros por noche a todas las personas que se hospedan en un establecimiento alojativo en el municipio. De hecho, y a la espera del cierre de todas las liquidaciones, el Ayuntamiento ya ha detectado un aumento en el número de pernoctaciones, según explican fuentes de Mogán Gestiona, la empresa municipal de recaudación.

El Ayuntamiento abrió un plazo para el ingreso voluntario de las autoliquidaciones entre los días 1 y 20 de abril, un periodo en el que 767 establecimientos alojativos abonaron las cuantías cobradas a los clientes por la aplicación de este tributo, lo que permitió que se acumulase en el erario público un monto de 584.146 euros, según datos facilitados por las mismas fuentes. Días después, desde el 21 de abril hasta el 4 de mayo, otros 227 establecimientos presentaron sus autoliquidaciones, pero en este caso, la corporación que preside la alcaldesa, Onalia Bueno, les aplicó un recargo del 1% por no haberlas presentado en tiempo y forma durante la fecha establecida. A día de hoy, ya son 994 las liquidaciones conseguidas en este semestre, que suman un total de 721.769 euros.

Onalia Bueno presenta la tasa turística; imagen de archivo. / Ángel Medina/Efe

Esta cifra, unida a los 669.425 euros que el Ayuntamiento de Mogán logró ingresar por esta tasa durante el primer semestre, es decir, entre abril y octubre de 2025, ha posibilitado que se superen las expectativas planteadas por la regidora cuando, el año pasado defendió la implantación de este tributo. Por entonces, Bueno calculaba que se obtendrían alrededor de 1,2 millones de euros en un año y, en este momento, a falta de la presentención de la liquidación de varios complejos turísticos, el Consistorio espera que la recaudación total supere los 1,5 millones de euros.

Los establecimientos que no han abonado la tasa en el plazo establecido tienen un recargo de un 1%

El tributo, cuyo nombre oficial es tasa por prestación de servicios y realización de actividades derivadas de la acción turística y la obligación de sostenibilidad, será destinada, según informó el propio Ayuntamiento cuando la puso en marcha a la inversión en proyectos para mantener los servicios, los espacios públicos e infraestructuras, así como actualizar y crear otros espacios en función de la demanda tanto de los residentes como de los visitantes que eligen el municipio como destino turístico.

La implantación de este tributo fue cuestionada desde su planteamiento por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), que consiguió el 12 de marzo de 2025 la suspensión temporal del cobro de la tasa tras presentar una solicitud aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Sin embargo, el TSJC levantó poco después la suspensión cautelar de esta medida, que volvió a hacerse efectiva a partir del 27 de marzo del pasado año, cuando se restableció la tasa de 15 céntimos por pernoctación que se ha mantenido hasta ahora. No obstante, los empresarios turísticos llevaron la tasa al juzgado de lo Contencioso-Administrativo; el entonces vicepresidente de la FEHT, Fernando Estany, planteaba una cuestión: «el problema es que si luego los jueces nos dan la razón, todo ese dinero que se ha cobrado los turistas no lo van a poder reclamar», avisa, «si alguien tuviese garantías de que todas esas tasas se aplican exclusivamente en la mejora turística, bien, pero eso es muy difícil. En Baleares y Cataluña el sector turístico se queja de que toda la recaudación no se dedica a lo que se dijo previamente».

Pese al revuelo inicial y la oposición de la patronal hotelera, cada vez son más los establecimientos alojativos que están al día con la entrega de las autoliquidaciones. De las 994 que se han presentado a día de hoy, 35 pertencen a hoteles, 85 a alojamientos extrahoteleros y 874 a viviendas vacacionales. El resto de establecimientos todavía están a tiempo de presentar su liquidación, pero ese recargo del 1% que se ha aplicado a los 227 complejos hoteleros por retrasarse de la fecha establecida, irá multiplicándose según el grado de demora porque se aplicará el Reglamento General de Recaudación, que contempla recargos con un porcentaje mayor.