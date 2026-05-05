Jerónimo Javier Brito Suárez 'Momo' deja una huella imborrable en los bomberos de Gran Canaria

Jerónimo Javier Brito Suárez, conocido por todos como Momo, ha fallecido dejando una profunda huella en el cuerpo de bomberos de Gran Canaria y en todas las personas que compartieron con el trabajo, proyectos y vida. Quienes lo conocieron lo definen como un hombre que no solo apagaba fuegos, sino que también era capaz de encender esperanzas.

Su trayectoria estuvo marcada por una vocación de servicio excepcional. Momo dejó una huella imborrable en los tres cuerpos de bomberos de la isla de los que formó parte: Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Bomberos de San Bartolomé de Tirajana y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Su carrera profesional fue reconocida por su entrega, pero su legado va mucho más allá del uniforme.

"Era un tipo que enganchaba, su forma de ser motivaba"

Fuentes de su entorno dentro del cuerpo de bomberos lo recuerdan como una persona con una capacidad especial para llegar a los demás. “Fue un tipo que enganchaba, tenía una forma de ser que motivaba”, señalan. Esa manera de conectar con la gente fue una de sus grandes señas de identidad, tanto en el ámbito profesional como fuera de él.

Las mismas fuentes destacan su habilidad para unir equipos. “Tenía una habilidad especial para cohesionar grupos. De hecho, después de jubilarse se dedicaba a eso”, explican. Tras su jubilación, en marzo de 2021, Momo solía decir que no se retiraba, sino que entraba en su etapa de “juventud acumulada”, una expresión que resume bien su forma de entender la vida: siempre activo, siempre dispuesto y siempre mirando hacia adelante.

Protegemos Educando, el legado de su trayectoria

Uno de los grandes proyectos vinculados a su trayectoria fue Protegemos Educando, una iniciativa destinada a llevar a los bomberos a los colegios y enseñar a niños y jóvenes tareas de prevención, seguridad y primeros auxilios. Desde su entorno en el cuerpo de bomberos lo consideran “el padre” de este programa, con el que contribuyó a crear cultura preventiva desde las aulas.

También fue un puente entre profesionales. Sus compañeros recuerdan que “nos relacionó con bomberos de toda España y trajo formadores de diferentes parques en diferentes materias”. Momo tenía capacidad para conectar personas, sumar conocimientos y generar unión.

Una vocación de servicios sin fronteras

Más allá del uniforme, en su tiempo libre, colaboró en ayudas humanitarias en países del tercer mundo, demostrando que su compromiso con los demás iba mucho más allá de su trabajo como bombero.

Hasta sus últimos días mantuvo viva esa inquietud por impulsar proyectos. Según explica su círculo, hace apenas unas semanas acudió a El Pajar, en Arguineguín, acompañado de un bombero de Toledo que organizaba un torneo nacional de golf para bomberos y policías, con la intención de trasladarlo a Canarias el próximo año. La propuesta quedó cerrada y, según relatan, Momo viajó después a Algete, en Madrid, donde se celebraba la edición de este año, para anunciar la siguiente en las Islas.

El mensaje del domingo

Quienes trataron con Momo recuerdan una costumbre que lo definía especialmente: cada domingo, a primera hora, enviaba mensajes y vídeos de motivación personal. Era su forma de acompañar, de animar y de recordar a los demás que siempre había motivos para seguir adelante.

Esa filosofía la plasmó también en el mensaje que dejó preparado para su despedida al jubilarse. Javier entregó un regalo a sus compañeros antes de su jubilación en 2021, unas palabras que ayudarían a recordarlo con una mezcla de humor, gratitud y serenidad.

Regalo de Momo hacia sus compañeros en su jubilación. / LP/DLP

El texto concluye con tres palabras repetidas que hoy cobran un significado especial entre quienes lo conocieron: “Gracias… gracias… gracias”, las mismas que hoy en día dan sus familiares y compañeros por haberle conocido.