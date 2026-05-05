Las Palmas de Gran Canaria registra las gasolinas más baratas este martes 5 de mayo

Hoy martes 5 de mayo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,395€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,219€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,249€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la isla de Gran Canaria, a 1,369€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,399€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,399€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,395€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy martes 5 de mayo, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,219€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,249€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, martes 5 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,399€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,399€.

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,499€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, en la estación ESTACION PLAYA BLANCA a 1,499€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio DISA MACHER de Tías en Carretera Arrecife - Yaiza km 12 tiene un precio de 1,538€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Puerto del Rosario, estación MERCASOSA de Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, donde sale a 1,405€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puerto del Rosario, estación de DISA en Carretera La Oliva km 2,7, donde se puede encontrar el gasoil a 1,405€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,498€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 5 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ para llenar el tanque por 1,320€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,379€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 5 de mayo, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 a 1,219€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,369€ el litro, situada en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY que ofrece el gasoil a 1,399€ el litro en Gasóleo A en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,395€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,429€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este martes en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, martes 5 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,319€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,477€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,477€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,450€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,459€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [05/05/2026 8:03:23]