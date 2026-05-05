Red Eléctrica refuerza la estabilidad del sistema en el sur de Gran Canaria con una nueva subestación

El Gobierno de Canarias ha sacado a información pública un proyecto integral para reforzar la red eléctrica en el sur de Gran Canaria mediante la construcción de una nueva subestación en Mogán, una línea de transporte de 66 kilovoltios y sus servicios auxiliares asociados. La actuación, promovida por Red Eléctrica de España, suma una inversión de 8,38 millones de euros y busca mejorar la estabilidad y eficiencia del sistema. La tramitación incluye la solicitud de autorización administrativa, la declaración de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública, lo que conlleva la ocupación de terrenos y la posibilidad de expropiación urgente.

El núcleo de la actuación es la futura subestación Mogán de 66 kV, diseñada con tecnología aislada en gas (GIS) y configuración de doble barra, que cuenta con un presupuesto de 3,91 millones de euros. A esta infraestructura se suma la construcción de una línea de transporte de doble circuito de 66 kV que conectará con la red existente entre Arguineguín y Santa Águeda. El trazado combina tramos aéreos y subterráneos, con una longitud de 11,72 kilómetros en su parte aérea, y cuenta con una inversión de 4,33 millones de euros.

Y los servicios auxiliares, con un presupuesto de 143.165 euros, incluyen la instalación de líneas subterráneas de media tensión, centros de transformación y un centro de entrega destinados al funcionamiento interno de la subestación.

Terrenos afectados

Las actuaciones se localizan principalmente en el municipio de Mogán, aunque la línea de transporte también afecta a suelos de San Bartolomé de Tirajana. Los terrenos implicados abarcan distintos usos y pertenecen tanto a empresas como a particulares.

La declaración de utilidad pública asociada a los proyectos implica la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, así como la posibilidad de tramitación urgente. Entre los propietarios figuran empresas como Edistribución Redes Digitales y distintas familias y sociedades con terrenos en la zona.

Desde el punto de vista técnico, el uso de tecnología GIS permite reducir el espacio necesario para la subestación y mejorar su protección frente a condiciones ambientales, especialmente en entornos costeros. Además, la conversión de parte de las líneas aéreas en subterráneas busca minimizar el impacto visual en áreas sensibles.

El proyecto responde a la planificación del sistema eléctrico estatal y a la necesidad de garantizar un suministro seguro y eficiente, en línea con la normativa del sector. Con esta actuación, Red Eléctrica refuerza la red de transporte en el sur de Gran Canaria y crea un nuevo punto estratégico para canalizar la energía en la Isla.