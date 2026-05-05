San Bartolomé de Tirajana rechaza la «politización» de las fiestas de El Tablero tras las críticas de Primero Canarias

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha rechazado la «politización» de las fiestas de El Tablero después de una publicación en redes sociales del concejal y portavoz de Primero Canarias, Samuel Henríquez, en la que cuestionaba la colaboración de la concejalía de Vías y Obras con los preparativos de las fiestas de la Santísima Trinidad. En su mensaje Henríquez planteaba: «¿Por qué la Concejalía de Vías y Obras, dirigida por Araceli Armas, no está colaborando como siempre con las fiestas de la Santísima Trinidad?». El edil señalaba que «las fiestas no son de ningún partido» y que «son del pueblo», y añadía que «cuando fallan los servicios públicos municipales, no falla un área política: fallan a los vecinos». También reclamaba «menos excusas» y «más colaboración».

Ante estas afirmaciones, el Consistorio de San Bartolomé de Tirajana ha acusado al concejal de Primero Canarias de «dividir a los vecinos apelando a la sensibilidad de las fiestas populares» y de hacerlo «con mentiras para sacar tajada partidista», lo que considera «una irresponsabilidad política muy grande». Desde el Ayuntamiento se sostiene que es «rotundamente falso» que la concejalía de Vías y Obras y Servicios Municipales no esté atendiendo las peticiones de ayuda de los colectivos implicados en el engalanamiento festivo. El comunicado asegura que la colaboración con la Asociación de Romeros Casa del Mato y con la coordinadora de colectivos de El Tablero «se está desarrollando sin ningún problema ni reparo, como siempre se ha hecho».

Peticiones atendidas

El grupo de gobierno detalla que ya se han atendido peticiones como el suministro de paneles de madera para un photocall en la Plaza del Pilar, el traslado e instalación de cruces decorativas, la fabricación de nuevas cruces y la colocación de elementos para la romería. También afirma que en las últimas semanas se ha desarrollado en El Tablero «un plan específico de obras de adecentamiento» con trabajos de albañilería, fontanería, carpintería, barnizado, limpieza de solares, zonas verdes y revisión del alumbrado público.

Respecto a los banderines, guirnaldas eléctricas y farolillos, el Ayuntamiento explica que deberá contratar a una empresa privada «por cuestiones legales y funcionales», ya que el personal municipal de alumbrado ha advertido de que esas tareas «no son funciones que les correspondan» y que implican «riesgos específicos no contemplados» en la evaluación preventiva del servicio. El Consistorio lanza un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de El Tablero y asegura que «el pueblo tendrá sus fiestas populares». Añade que «la ornamentación aérea de sus calles se está gestionando y se resolverá» mediante la contratación de una empresa externa.

Finalmente, Marco Aurelio Pérez pide a Samuel Henríquez que reflexione y califica su actitud de «imprudente y temeraria», al considerar que la «politización de las fiestas con fines electoralistas» genera «malestar social» y «fractura la unidad de los vecinos y vecinas» ante una celebración que, según defiende, debe ser «festiva» y «completamente apolítica».