LA PROVINCIA sortea 10 entradas dobles para la Chacho Pool Party 2: Especial Día de Canarias

El Día de Canarias se celebrará a lo grande en Ocean Club Maspalomas con la fiesta “Chacho Pool Party 2 a lo Bestia... y en LA PROVINCIA queremos que lo vivas en primera persona.

Por eso, ponemos en marcha un sorteo exclusivo de 10 entradas dobles para que tú y quien elijas disfrutéis de una experiencia que promete ser inolvidable.

🗓 Fecha: Sábado 30 de mayo

Sábado 30 de mayo 🕛 Hora: A partir de las 12:00 h

A partir de las 12:00 h 📍 Ubicación: Ocean Club Maspalomas, en Maspalomas

Un Día de Canarias diferente

Tras el éxito de la primera edición, la productora No Dejes de Soñar vuelve a apostar por un evento que combina tradición y ocio en un entorno único. La Chacho Pool Party 2 se presenta como una cita imprescindible para celebrar esta fecha tan señalada de una manera fresca, divertida y para todos los públicos.

El evento contará con música en vivo, sesiones de DJ, gastronomía típica canaria y un ambiente pensado para disfrutar tanto en familia como con amigos, contará con actuaciones musicales de artistas como Armonía Show, Nueva Línea, El Combo Dominicano o Pepe Benavente, además de juegos y pintacaras para los más pequeños. Todo ello en un espacio privilegiado como Maspalomas, situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde el buen clima y el ambiente festivo están garantizados.

¿Qué puedes ganar?

Una oportunidad única para celebrar el Día de Canarias de una forma distinta, en un entorno exclusivo y con una propuesta que mezcla cultura, música y diversión.

Los afortunados disfrutarán de:

🎟 1 de las 10 entradas dobles para disfrutar de Chacho Pool Party 2 en compañía.

🎶 Una fiesta donde la música y la diversión en familia son los protagonistas.

🎉 Actuaciones de artistas consagrados en en el panorama musical de Gran Canaria.

¿Cómo participar?

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

En solo unos pasos podrás optar a vivir una de las fiestas más comentadas del momento.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 Fecha del sorteo: Viernes, 29 de mayo

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

🔥 ¡No te pierdas la oportunidad de vivir la CHACHO POOL PARTY 2 - Especial Día de Canarias a lo grande, la fiesta más divertida del año!

Mucha suerte y nos vemos en la fiesta.🥳✨