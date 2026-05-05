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LA PROVINCIA sortea 10 entradas dobles para la Chacho Pool Party 2: Especial Día de Canarias

Los lectores de LA PROVINCIA podrán ganar entradas dobles para la Chacho Pool Party 2, una fiesta con música en vivo, comidas típicas canarias y mucha diversión en familia que se celebrará el 30 de mayo, Día de Canarias en el Ocean Club Maspalomas

Ambiente festivo en la Chacho Pool Party 2, con música en vivo, gastronomía canaria y diversión para celebrar el Día de Canarias en Ocean Club Maspalomas.

Ambiente festivo en la Chacho Pool Party 2, con música en vivo, gastronomía canaria y diversión para celebrar el Día de Canarias en Ocean Club Maspalomas. / LA PROVINCIA

Monica Ramos

Monica Ramos

Las Palmas de Gran Canaria

El Día de Canarias se celebrará a lo grande en Ocean Club Maspalomas con la fiesta “Chacho Pool Party 2 a lo Bestia... y en LA PROVINCIA queremos que lo vivas en primera persona.

Por eso, ponemos en marcha un sorteo exclusivo de 10 entradas dobles para que tú y quien elijas disfrutéis de una experiencia que promete ser inolvidable.

  • 🗓 Fecha: Sábado 30 de mayo
  • 🕛 Hora: A partir de las 12:00 h
  • 📍 Ubicación: Ocean Club Maspalomas, en Maspalomas

Un Día de Canarias diferente

Tras el éxito de la primera edición, la productora No Dejes de Soñar vuelve a apostar por un evento que combina tradición y ocio en un entorno único. La Chacho Pool Party 2 se presenta como una cita imprescindible para celebrar esta fecha tan señalada de una manera fresca, divertida y para todos los públicos.

El evento contará con música en vivo, sesiones de DJ, gastronomía típica canaria y un ambiente pensado para disfrutar tanto en familia como con amigos, contará con actuaciones musicales de artistas como Armonía Show, Nueva Línea, El Combo Dominicano o Pepe Benavente, además de juegos y pintacaras para los más pequeños. Todo ello en un espacio privilegiado como Maspalomas, situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde el buen clima y el ambiente festivo están garantizados.

¿Qué puedes ganar?

Una oportunidad única para celebrar el Día de Canarias de una forma distinta, en un entorno exclusivo y con una propuesta que mezcla cultura, música y diversión.

Los afortunados disfrutarán de:

🎟 1 de las 10 entradas dobles para disfrutar de Chacho Pool Party 2 en compañía.

🎶 Una fiesta donde la música y la diversión en familia son los protagonistas.

🎉 Actuaciones de artistas consagrados en en el panorama musical de Gran Canaria.

¿Cómo participar?

  1. Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad.
  2. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario.
  3. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

En solo unos pasos podrás optar a vivir una de las fiestas más comentadas del momento.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 Fecha del sorteo: Viernes, 29 de mayo

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.

🔥 ¡No te pierdas la oportunidad de vivir la CHACHO POOL PARTY 2 - Especial Día de Canarias a lo grande, la fiesta más divertida del año!

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Mucha suerte y nos vemos en la fiesta.🥳✨

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