LA PROVINCIA sortea 10 entradas dobles para la Chacho Pool Party 2: Especial Día de Canarias
Los lectores de LA PROVINCIA podrán ganar entradas dobles para la Chacho Pool Party 2, una fiesta con música en vivo, comidas típicas canarias y mucha diversión en familia que se celebrará el 30 de mayo, Día de Canarias en el Ocean Club Maspalomas
El Día de Canarias se celebrará a lo grande en Ocean Club Maspalomas con la fiesta “Chacho Pool Party 2 a lo Bestia... y en LA PROVINCIA queremos que lo vivas en primera persona.
Por eso, ponemos en marcha un sorteo exclusivo de 10 entradas dobles para que tú y quien elijas disfrutéis de una experiencia que promete ser inolvidable.
- 🗓 Fecha: Sábado 30 de mayo
- 🕛 Hora: A partir de las 12:00 h
- 📍 Ubicación: Ocean Club Maspalomas, en Maspalomas
Un Día de Canarias diferente
Tras el éxito de la primera edición, la productora No Dejes de Soñar vuelve a apostar por un evento que combina tradición y ocio en un entorno único. La Chacho Pool Party 2 se presenta como una cita imprescindible para celebrar esta fecha tan señalada de una manera fresca, divertida y para todos los públicos.
El evento contará con música en vivo, sesiones de DJ, gastronomía típica canaria y un ambiente pensado para disfrutar tanto en familia como con amigos, contará con actuaciones musicales de artistas como Armonía Show, Nueva Línea, El Combo Dominicano o Pepe Benavente, además de juegos y pintacaras para los más pequeños. Todo ello en un espacio privilegiado como Maspalomas, situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde el buen clima y el ambiente festivo están garantizados.
¿Qué puedes ganar?
Una oportunidad única para celebrar el Día de Canarias de una forma distinta, en un entorno exclusivo y con una propuesta que mezcla cultura, música y diversión.
Los afortunados disfrutarán de:
🎟 1 de las 10 entradas dobles para disfrutar de Chacho Pool Party 2 en compañía.
🎶 Una fiesta donde la música y la diversión en familia son los protagonistas.
🎉 Actuaciones de artistas consagrados en en el panorama musical de Gran Canaria.
¿Cómo participar?
- Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad.
- Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario.
- Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!
En solo unos pasos podrás optar a vivir una de las fiestas más comentadas del momento.
¿Cuándo se conocerán los ganadores?
📅 Fecha del sorteo: Viernes, 29 de mayo
El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.
🔥 ¡No te pierdas la oportunidad de vivir la CHACHO POOL PARTY 2 - Especial Día de Canarias a lo grande, la fiesta más divertida del año!
Mucha suerte y nos vemos en la fiesta.🥳✨
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas
- Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
- Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
- La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
- Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos
- El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?