La ‘taxiguagua’ de San Mateo gana un premio internacional por revolucionar la movilidad rural en Canarias

Vega de San Mateo ha recibido este martes en Madrid un importante reconocimiento por su proyecto San Mateo en Ruta: Transporte Inteligente, una iniciativa pionera en Canarias que ha sido premiada en la 6ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad, organizados por Empresas por la Movilidad Sostenible, en la categoría de municipio mediano-pequeño. Hace seis meses San Mateo puso en marcha, por primera vez en Canarias, este modelo de transporte inteligente a la demanda conocido popularmente como una especie de taxiguagua, en el que taxis operan como guaguas para conectar las zonas rurales y los barrios más alejados con el casco urbano. El servicio cuenta con paradas predefinidas y permite llegar a puntos donde no puede acceder una guagua convencional.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Vega de San Mateo y la Fundación Nos Movemos, se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas en el ámbito de la movilidad sostenible en municipios pequeños y medianos, tras superar un proceso de selección en el que participaron más de 100 iniciativas. Durante el periodo piloto, desarrollado entre octubre de 2025 y abril de 2026, San Mateo en Ruta registró 298 personas usuarias y 1.049 trayectos, con una ocupación media de dos personas por viaje.

Al acto de entrega asistieron el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández; la alcaldesa de Vega de San Mateo, Davinia Falcón; y la directora general de la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín.

Con la vista en otros municipios

El consejero Pablo Rodríguez valoró el reconocimiento como «una enorme noticia para Canarias», subrayando que «un proyecto piloto impulsado desde la Dirección General de Transportes y Movilidad ha sido premiado y reconocido, lo que abre una vía clara para seguir avanzando en un modelo que pone al ciudadano en el centro de la movilidad sostenible». Rodríguez destacó además que la iniciativa «ha conectado zonas rurales y aisladas, garantizando que quienes viven en estos entornos tengan las mismas oportunidades que cualquier ciudadano de las capitales». En este sentido, incidió en que «la movilidad es cohesión territorial y también cohesión social», al facilitar el acceso al empleo, la formación o servicios esenciales como la sanidad.

Rosa Martín, Davinia Falcón, María Fernández y Pablo Rodríguez. / LP/DLP

El consejero explicó que el sistema, basado en transporte a la demanda mediante taxis que operan como guaguas, «ha supuesto una apuesta eficiente y adaptada a la realidad de las medianías y cumbres de Canarias». Asimismo, avanzó que «ya se han recibido solicitudes de alcaldes y alcaldesas para implantar este modelo en otros municipios», y se mostró convencido de que «el éxito de San Mateo se podrá replicar en el conjunto del archipiélago».

Por su parte, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, afirmó que «los datos han confirmado la utilidad del sistema, con cerca de 300 personas usuarias y más de un millar de trayectos realizados en apenas cinco meses, lo que se traduce en oportunidades reales de conexión para la ciudadanía». Fernández explicó que se trata de «un transporte a la demanda flexible, con paradas predefinidas, que permite llegar a zonas donde no puede acceder una guagua convencional y conectar esos barrios con el casco urbano». Además, señaló que este modelo «no solo mejora la accesibilidad de quienes no disponen de vehículo privado, sino que también contribuye a reducir la presión del tráfico en los principales corredores viarios, al fomentar el uso del transporte público».

Al médico y al trabajo

La alcaldesa de Vega de San Mateo, Davinia Falcón, subrayó que el proyecto «ha nacido de una necesidad real de los vecinos y vecinas de los barrios más alejados, donde no llega el transporte público». Según explicó, el servicio «ha permitido que puedan acceder al casco municipal para realizar gestiones, acudir a consultas médicas o desarrollar su vida cotidiana en mejores condiciones».

Desde la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín destacó que «San Mateo en Ruta ha sido un reto ilusionante para la Fundación, que solo ha sido posible gracias a una colaboración sólida con la Consejería y el Ayuntamiento». Martín añadió que «este proyecto refleja el valor de las alianzas cuando se orientan a dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía».

Otros premiados en otras categorías. / LP/DLP

La directora general de la Fundación concluyó que los resultados del proyecto evidencian que se ha logrado «llevar el ámbito social y humano a la carretera, acercándolo a las personas y convirtiendo la movilidad en una herramienta de cohesión».

Con este reconocimiento, Vega de San Mateo se sitúa como referente en movilidad sostenible para municipios pequeños y medianos. El proyecto demuestra que es posible transformar la movilidad en entornos rurales mediante soluciones innovadoras, eficientes y centradas en las personas, reforzando la igualdad de oportunidades y abriendo la puerta a que este modelo pueda extenderse a otros municipios de Canarias.