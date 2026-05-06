Más de 500 artistas preparan la superproducción 'Attindamana' para el Día de Canarias

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, visitó este martes los estudios de la agrupación Araguaney, en Telde, donde se desarrollan los ensayos de varios colectivos que participarán en el Festival La Isla de Mi Vida. La superproducción cultural Attindamana será el eje central de la celebración del Día de Canarias.

Visita a los ensayos de los colectivos

Durante la visita, la consejera conoció el trabajo de la agrupación Araguaney y del coro Mujeres ᗡ, que integrarán el espectáculo. La preparación artística y la coordinación de los ensayos mostraron la magnitud del proyecto, que reunirá a más de 500 intérpretes en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 29 de mayo. El montaje pretende rendir homenaje a la identidad de la isla y a sus 21 municipios, fusionando tradición y creatividad contemporánea.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso junto a la agrupación Araguaney y el coro Mujeres ᗡ / LP/DLP

Araguaney y Mujeres ᗡ en el escenario

Araguaney, con más de tres décadas de trayectoria en la música popular canaria, participará como parte del coro popular de Attindamana, aportando una base coral de gran formato. Su estilo combina raíces tradicionales con influencias atlánticas y contemporáneas. Por su parte, Mujeres ᗡ, formada en 2025 y compuesta por 19 integrantes, se suma en formato coral, adaptando su repertorio para integrarse en la dimensión colectiva del espectáculo.

Dirección y creación musical

El proyecto, dirigido por Mario Vega, Belén Álvarez (Lajalada), Víctor Batista, Ner Suárez, Manuel Abrante, Ruth Sánchez y Javier Cerpa, busca generar un nuevo repertorio para la música popular canaria con 21 piezas vinculadas a los municipios de la isla. La fase de ensayos destaca la importancia del trabajo colectivo y la preparación artística, esenciales para alcanzar un resultado a la altura del talento local.

Programación del Festival La Isla de Mi Vida

El Festival La Isla de Mi Vida se desarrollará entre el 22 y 29 de mayo, con actividades en centros educativos, escuelas de música y espacios públicos, concluyendo con el gran espectáculo en Las Palmas de Gran Canaria. Attindamana, que significa “El sonido de un pueblo, el latido de una isla”, representa una propuesta cultural que combina tradición, participación comunitaria y creatividad contemporánea.