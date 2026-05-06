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Santa María de Guía

El alcalde de Guía, citado a declarar por conducir bajo el alcohol

Agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana detectaron al regidor mientras conducía

Alfredo Gonçalves.

Alfredo Gonçalves. / ANDRES CRUZ

Bruno Betancor

Santa María de Guía

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, se enfrenta a un delito contra la seguridad vial al ser descubierto mientras conducía bajo los efectos del alcohol por agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, según ha podido confirmar este periódico.

El regidor guiense alcanzó en la primera prueba que se le realizó 0,72 mg/l, y más tarde se rebajó a 0,70 en aire espirado, según publicó Canarias 7, lo que supone casi triplicar la tasa máxima permitida, fijada en 0,25 para los conductores.

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La tasa de alcohol en aire espirado se utiliza en los controles de alcoholemia, aprovechando que existe una relación constante entre el nivel de alcohol en sangre y el nivel en aire espirado. La medición se realiza mediante un etilómetro.

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