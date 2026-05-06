Antonio Morales reclama coordinación y transparencia ante la posible llegada del Hondius a Canarias

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha expresado su preocupación por la gestión institucional en torno a la posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Morales ha criticado la falta de coordinación, transparencia e información oficial entre las administraciones implicadas en esta situación sanitaria.

El presidente insular calificó de “extraordinariamente mala” la forma en la que se está abordando el caso y lamentó lo que considera una actuación irresponsable por parte de las instituciones públicas ante una crisis de estas características.

Morales también advirtió de que el cruce de acusaciones y el desencuentro entre administraciones están generando preocupación entre la ciudadanía. A su juicio, una situación sanitaria sensible como esta exige una respuesta clara, coordinada y basada en información oficial.

El presidente del Cabildo aseguró que no ha recibido datos oficiales sobre el destino final del buque ni sobre las medidas previstas por las autoridades competentes. En este sentido, señaló que todo apunta a que el crucero podría dirigirse a Tenerife, aunque insistió en que no existe confirmación oficial que descarte su llegada a Gran Canaria.

Morales reclamó la activación de mecanismos de coordinación similares a los puestos en marcha en otras situaciones de emergencia relacionadas con la seguridad en las Islas. Según indicó, este tipo de escenarios requiere una comunicación institucional ordenada para evitar incertidumbre y alarma social.

Finalmente, el presidente insular lamentó que se esté actuando con improvisación y advirtió de que la falta de una respuesta clara está dejando espacio a la especulación y al enfrentamiento entre administraciones.