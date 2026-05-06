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La Playa de Sardina en Gáldar mantiene su Bandera Azul por una década consecutiva

La Playa de Sardina, situada en una Zona Especial de Conservación, se consolida como un espacio de valor natural y turístico.

Bandera Azul de la Playa de Sardina de Gáldar 2026.

Bandera Azul de la Playa de Sardina de Gáldar 2026. / LP/DLP

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comunicó este miércoles la concesión de las Banderas Azules de la edición 2026, un distintivo internacional que reconoce la calidad y las condiciones de espacios de baño y de uso náutico. En total, Gran Canaria suma 15 reconocimientos entre playas, piscinas naturales y puertos deportivos, una relación en la que vuelve a figurar la Playa de Sardina, en el municipio de Gáldar, que mantiene la bandera por décimo año consecutivo.

Qué evalúa la Bandera Azul

La Bandera Azul es un reconocimiento anual promovido por la Federación de Educación Ambiental (FEE) y valora criterios como la calidad de las aguas, la limpieza, la accesibilidad y los servicios disponibles en los espacios galardonados. En España, el programa está coordinado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entidad que gestiona el procedimiento de evaluación y concesión.

Sardina del Norte, una zona de conservación

Además del distintivo, la Playa de Sardina se sitúa en una bahía integrada como Zona Especial de Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000, una figura orientada a garantizar la conservación a largo plazo de especies y hábitats considerados sensibles en el ámbito europeo. Según la información facilitada, este espacio protegido supera las 1.400 hectáreas del litoral galdense y busca contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad asociada a la actividad humana.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, trasladó una felicitación a los vecinos de Sardina y del municipio por la continuidad del reconocimiento y apeló a la responsabilidad colectiva para “cuidar, proteger y disfrutar” el entorno. En sus declaraciones, señaló que el Ayuntamiento de Gáldar presta servicios como la limpieza o el dispositivo de socorrismo, y subrayó que el mantenimiento cotidiano también depende del uso responsable de quienes acuden a la playa.

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Más de 1,7 millones en obras

Teodoro añadió que el consistorio ha impulsado inversiones para mejorar el entorno en los últimos años y citó dos actuaciones en curso promovidas desde el área de Turismo municipal: la estabilización de taludes para reforzar la seguridad y la transformación de la Avenida Antonio Rosas en un bulevar junto a la playa. Ambas medidas suman una inversión superior a 1,7 millones de euros, según indicó.

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