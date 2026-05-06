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La gala 'Tuesday Pride Night Live!' llena la plaza del Yumbo en Maspalomas

La organización del Maspalomas Pride ha avanzado la agenda para el jueves 7 de mayo, que incluye fiestas, presentaciones de cómics y galas nocturnas.

Las drags fueron protagonistas en el Maspalomas Pride en la gala del martes.

Las drags fueron protagonistas en el Maspalomas Pride en la gala del martes. / Marcos Barrera

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

El show de drags del Maspalomas Pride, que tuvo lugar ayer martes, 5 de mayo de 2026, congregó a un público que llenó la plaza del Yumbo, en Maspalomas, para asistir a la gala ‘Tuesday Pride Night Live!’, presentada por Rubén Dizá y Jia Miles en varios idiomas. La noche combinó sesiones de DJ y actuaciones en directo antes de dar paso al bloque principal del espectáculo.

Foto de ayer por la tarde mientras el Yumbo se preparaba para la gala.

Foto de ayer por la tarde mientras el Yumbo se preparaba para la gala. / Briseida Viera

Plataformas y coreografías

Sobre el escenario desfilaron las drags Ignea, Lemnos, Elektra, Vitorchi, Hefesto, Eyzet, Acrux y La Tacones, con números centrados en el baile y la coreografía. La programación de la velada incluyó la ambientación musical del Dj Carlos Salinas, además de las actuaciones de Gio Box y Alexey Jer.

La semana del orgullo: los actos del jueves 7 de mayo

La organización avanzó el programa del jueves 7 de mayo, que arrancará a las 13:00 horas con la fiesta ‘Wet & Hairy’ en el Hotel Axel Beach Maspalomas, con el DJ Paky Chulo. A las 14:00 horas se celebrará la fiesta ‘Disty west + Caliente’ en la Sala Oasis Gran Canaria, con los Djs San Keryton, Leo Blanco, Hixel y Esteban López. En paralelo, la Sala Cáctus contará con los Djs Jose Lagares, Le Gommez y Chris Bekker.

La agenda del jueves continuará a las 18:00 horas en la Carpa de Lectura con la presentación del cómic para adultos ‘Dibearcity’, de David Cantero. Ya a las 21:00 horas, el escenario del Yumbo abrirá con música de bienvenida y grandes éxitos de pop para iniciar la gala ‘¡Thursday Pride Night Live!’, con el Dj Carlos Salinas y de nuevo presentada por Rubén Dizá y Jia Miles. Está prevista la participación de Javy Martín, Mel Ömana, Coro Gospel Choir y Ballet Flamenco Fuego. Al filo de la medianoche comenzará la gala ‘El Mozo Colombia’, con los Djs Andrés More y Joseph Wolf (Colombia) y Leo Blanco (España).

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El veinticinco aniversario del Maspalomas Pride

La 25ª edición de Maspalomas Pride by Freedom cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Concejalía de Turismo), el Cabildo de Gran Canaria (Consejería de Turismo) y el Gobierno de Canarias, además del apoyo de RTVE. Esta edición dedica su aniversario a las personas mayores del colectivo LGTBIQ+, con una edición que mantendrá el carácter festivo habitual, pero con un enfoque centrado en el envejecimiento y la visibilidad.

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