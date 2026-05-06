Ni Barajas ni El Prat: la escala obligatoria en los inicios de la comunicación postal entre Europa y América es la bahía de Gando, en Gran Canaria

Canarias, históricamente, siempre ha sido un nexo estratégico entre los continentes europeo y americano. Entre la llegada de los primeros colonizadores que se lanzaron al Atlántico en busca de oportunidades en el Nuevo Mundo y el hito del Plus Ultra —el primer vuelo que conectó España y Sudamérica— hay más de cuatro siglos de diferencia, pero un factor común: la escala en el Archipiélago.

En el caso del avión, la escala tuvo lugar en la bahía de Gando, en Gran Canaria, que tuvo un papel vital como base logística en las comunicaciones postales entre Europa y América durante los años 30, según la ponencia de este martes del catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Rafael Pérez, que estuvo enmarcada en las decimoterceras Jornadas Aeroespaciales, celebradas en la capital oriental del Archipiélago.

Canarias está en la situación de dejar de ser sólo un destino para también ser un proveedor de tecnología a otras regiones Rafael Pérez — Catedrático en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC

Organizadas por el Observatorio de la Movilidad Aérea y Espacial y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, institución que mantiene un fuerte vínculo con los sectores aeronáutico y espacial de la Isla, buscan dotar de valor al trabajo que se realiza en este campo desde Canarias, tanto en la actualidad como históricamente. La disertación de Pérez, doctor en telecomunicaciones, puso el foco en el papel clave de Gran Canaria en las comunicaciones postales entre Europa y América.

En palabras del ponente, durante el periodo comprendido entre 1920 y 1930, el negocio de las líneas aéreas era el transporte de correo, no de personas. En este contexto, la aerolínea alemana Lufthansa, una de las más grandes de Europa, tuvo como idea de negocio inicial abrir el correo desde el país germano hacia Sudamérica. El contexto geopolítico de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, enemistada con Francia, convirtieron Gando "en un punto de anclaje básico" para la travesía: "Los aviones no tenían alcance suficiente para volar de forma directa, por lo que debían hacer una serie de escalas", cuenta el catedrático.

La importancia del Puerto de la Luz

El papel fundamental de Gran Canaria no termina ahí. Las aeronaves de ese periodo no tenían capacidad de combustible suficiente para aguantar toda la travesía por el Atlántico, por lo que repostaban en buques de apoyo que se situaban en distintos puntos en medio del océano. "El hecho de necesitar esos barcos supone que tienes que tener otros que les lleven suministros y que actúen como balizas de radio para los aviones. Toda esa estructura logística tenía como sede el Puerto de la Luz", explica Pérez.

El catedrático asegura que el barrio de Las Torres, de la capital grancanaria, recibió su nombre por unas emisoras de radio que se ubicaban en la zona, utilizadas como apoyo a la navegación aérea. "Cuando los aviones iban volando seguían una serie de emisoras que calculaban su posición o la de los barcos de repostaje, de forma análoga a lo que se hace hoy en día con los GPS".

La importancia estratégica de Canarias no ha decrecido a pesar del paso de los años y el avance tecnológico que acarrea. En la actualidad, el doctor en telecomunicaciones destaca que, en lo que respecta a los cables submarinos de fibra óptica que conectan con Europa, África y América, las Islas "son un nodo de importancia mundial" del que se beneficia al generar un gran volumen de comunicaciones de datos.

El Archipiélago es una región que, teniendo una población de poco más de 2 millones de habitantes, ha logrado tener una posición y trayectoria en el panorama científico muy destacable Rafael Pérez — Catedrático en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC

La reciente misión de la Nasa, Artemis II, en la que se contó con el apoyo logístico del Centro Espacial de Canarias (CEC) de Montaña Blanca, en Maspalomas, demostró que el Archipiélago también es relevante en el sector espacial. Pérez, que dirigió el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la ULPGC entre 2008 y 2020, destaca que, actualmente, está trabajando en un proyecto europeo con empresas italianas y francesas para desarrollar un satélite. "Aquí se está haciendo mucha investigación en el desarrollo de satélites, sus tecnologías o la creación de estructuras para su lanzamiento. La investigación aeroespacial siempre ha sido un tema importante el IDeTIC y con el auge en estas tecnologías su papel solo puede incrementarse", expone Pérez.

En las Islas se realiza también una importante labor investigadora aplicada al turismo que busca nutrir de nuevas ramas al árbol que mayores frutos da a su economía: "Canarias está en la situación de dejar de ser sólo un destino para también ser un proveedor de tecnología a otras regiones", expone el doctor en telecomunicaciones. En esa línea, añade que el Archipiélago ya está en condiciones de ofertar soluciones para cadenas hoteleras, servicios o administraciones de otros países para "poder compartir la experiencia adquirida a la hora de gestionar, por ejemplo, hoteles y otras infraestructuras".

Canarias, destacada a nivel mundial

En este sentido, el catedrático pone en valor el trabajo que se realiza en Canarias, que no es sólo "playa y buen tiempo", sino que cuenta con "universidades muy buenas e instituciones como el Instituto Astrofísico, muy destacadas a nivel mundial". Para él, el Archipiélago es una región que, "teniendo una población de poco más de 2 millones de habitantes", ha logrado tener "una posición y trayectoria en el panorama científico muy destacable".

Este martes, las universidades públicas canarias alzaron la voz para reclamar una mayor financiación por parte de las administraciones. Pérez defiende la iniciativa y afirma que "gastar en conocimiento no es gastar, es invertir", a la par que añade que la universidad es también "un gran promotor de empleo". Por ello, insta al Gobierno de Canarias a "ser consciente de que tener una universidad no es sólo mantener un mero centro docente: es formación, sí, pero también investigación y transferencia del conocimiento". Sólo así, el Archipiélago podrá seguir manteniendo su importancia en sectores como el aeroespacial.