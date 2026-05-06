Fechas, horarios, entradas y actividades: todo lo que debes saber si vas a Gran Canaria Me Gusta

La Feria Gran Canaria Me Gusta regresa este fin de semana con el producto local como gran protagonista. La décimo tercera edición se celebrará del 8 al 10 de mayo en el Recinto Ferial de Agüimes, donde reunirá talleres, catas, degustaciones, exhibiciones gastronómicas, actividades infantiles y una amplia zona expositiva dedicada al sector primario, la industria agroalimentaria y la gastronomía de la isla.

La cita contará con la participación de 17 ayuntamientos, 7 asociaciones y 46 empresas, que mostrarán y venderán directamente al público productos cultivados y elaborados en Canarias. Aceite de oliva, aceitunas, aloe vera, café, carnes, embutidos, cervezas, especias, frutas, verduras, gofio, helados, postres, mermeladas, miel, pan, dulces, pescados, quesos, sal marina, turrones, vinos y zumos tendrán espacio propio durante todo el fin de semana.

En esta edición, Gran Canaria Me Gusta da un giro estratégico para reforzar el protagonismo de los profesionales locales frente a los chefs nacionales e internacionales que han estado presentes en años anteriores. El objetivo es destacar el talento canario y el relevo generacional en la cocina de las islas.

Otra de las novedades estará en el formato de las exhibiciones gastronómicas, que serán más dinámicas y divulgativas gracias a la incorporación de comunicadores especializados, que conversarán con los cocineros durante las elaboraciones sobre los productos utilizados, las técnicas de cocinado y los consejos prácticos para el público.

Las exhibiciones estarán a cargo de Alexander Herrera, responsable de la cocina del restaurante Sábor; Nelson Pérez, del restaurante Nelson; Rubén Medina, al frente de Zulay; Pedro Nel Restrepo, chef del restaurante Etéreo; Paco Budia, responsable de Revés Bistró; Saylem Cuevas y Creusa Ramos, impulsoras de Lemusa; Borja Marrero, al frente de Muxgo; Cristo Ramírez, del restaurante Ferro; Carlos Gamonal, chef del Mesón El Drago; Carlos Padilla, actualmente al frente de la cocina de Dorotea; y Olga Torres, de Molinería Pérez Gil.

Cocineros y comunicadores

Los cocineros compartirán escenario con periodistas y comunicadores como Fátima Plata, Victorio Pérez y Wendy Fuentes, de Televisión Canaria; Roberto Herrera y Nayra Santana, de Televisión Española en Canarias; Sergio Miró, de Onda Cero Canarias; José Luis Reina, Vanesa Delgado, Jaime Puig, Isabel Pérez, Javier Suárez, May del Rosario, José Garavito y Francisco Belín.

Feria Gran Canaria Me Gusta / LP/DLP

Durante las elaboraciones, los chefs invitarán a los visitantes a descubrir los sabores de la tierra a través de ingredientes como pescados, carnes, vinos, quesos, papaya, papas o caña de azúcar. Estos productos también serán protagonistas de talleres, catas y degustaciones impartidas por expertos y jóvenes promesas de varios centros formativos de la isla.

Las carnes de la tierra tendrán además un espacio específico dentro del programa, con actividades destinadas a destacar su calidad y aspectos como el despiece, la preparación y la cocción. El viernes 8 de mayo se celebrarán también catas exclusivas de cinco cervezas locales —afrutadas, maltosas, amargas y negras— maridadas con quesos artesanos.

Los visitantes que deseen participar en las catas y degustaciones podrán inscribirse directamente en el espacio habilitado para ello en la propia feria.

La programación incluye también actividades para el público infantil. Habrá seis talleres con Sophie Arellano, finalista de MasterChef Junior 11, como cocinera invitada. Acompañada por el chef Alejandro de la Nuez, elaborará recetas con producto local seleccionado de forma dinámica mediante un mural interactivo.

Música

La experiencia infantil se completará con una cata a ciegas de frutas, en la que los más pequeños pondrán a prueba sus sentidos identificando distintos sabores. Además, volverá el taller de arte frutal de la mano de SPAR Gran Canaria, en el que los niños podrán crear figuras con frutas y verduras de la isla.

Para completar la visita, la feria dispondrá de una zona de restauración en la que el público podrá descansar y degustar productos de la tierra. También habrá un programa de dinamización con la actuación de la solista Ana García y el espectáculo Timples y otras pequeñas guitarras del mundo.

La Feria Gran Canaria Me Gusta abrirá el viernes 8 y el sábado 9 de mayo, de 9.30 a 19.30 horas, y el domingo 10 de mayo, de 9.30 a 16.00 horas. Las entradas podrán adquirirse con antelación en la web oficial del evento o en la taquilla del recinto por un precio simbólico de 1,50 euros.

Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, la cita cuenta con Cajasiete como colaborador oficial y con la colaboración del proyecto Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes. SPAR Gran Canaria es patrocinador de la feria y Equipatel, patrocinador oficial del equipamiento.