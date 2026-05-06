Gran Canaria defiende el tren y la Metroguagua ante el gasto millonario de mantener sus carreteras

Gran Canaria necesita combinar las carreteras convencionales con nuevas alternativas de transporte público, como el tren a nivel insular o la Metroguagua en la capital, para hacer frente al aumento de los costes de conservación viaria, la congestión del tráfico y los retos de la movilidad sostenible. En una isla con alta densidad de población y una red de más de 1.300 kilómetros de carreteras, el Ejecutivo Insular defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente y con mayor capacidad.

Así lo recalcó este miércoles el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, durante su intervención en la 28 edición del Simposio Nacional de Vías y Obras de las Administraciones Locales (Vyodeal), que se celebra en Valladolid y organiza la Asociación Española de la Carretera (AEC). Según explicó la institución insular destina cada año unos 50 millones de euros al mantenimiento y conservación de la red de carreteras de Gran Canaria, que actualmente cuenta con algo más de 1.300 kilómetros. Dentro de esta red se incluyen los 490 kilómetros de carreteras de interés regional, principalmente vías de alta capacidad como la GC-1, la GC-2 o la GC-3.

A esta cantidad, añadió el consejero, hay que sumar otros 25 o 30 millones de euros anuales destinados a obras estructurales que deben ejecutarse en las carreteras de la isla, ya sea de forma ordinaria o urgente tras fenómenos atmosféricos, y que no están cubiertas por los contratos de conservación.

«Los nuevos contratos de conservación que hemos impulsado desde mi consejería en los últimos tres años han doblado, y en algunos casos más que doblado, los costes con los que fueron adjudicados hace cinco, seis o siete años. La crisis del COVID, seguida de la invasión de Ucrania, provocaron un incremento considerable de los materiales de construcción y eso se refleja en los nuevos precios de los contratos para la conservación de las carreteras, un fenómeno que nos tememos que siga al alza con el nuevo conflicto con Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz», explicó Hidalgo.

El coste del kilómetro de túnel en la Isla

El vicepresidente insular recordó que estas inversiones son asumidas íntegramente por el Cabildo con cargo a su propio presupuesto, a diferencia de lo que ocurre con las principales carreteras de la España peninsular, cuyo mantenimiento costea el Estado.

Augusto Hidalgo en el evento. / LP/DLP

«Para que se hagan una idea, cada kilómetro de túnel de carretera que se construye en Gran Canaria nos cuesta mantenerlo al Cabildo más de lo que le cuesta al Estado mantener un kilómetro de vía ferroviaria del AVE. Es decir, estamos hablando de que un kilómetro de alta velocidad en España cuesta unos 110.000 euros al año, mientras que a nosotros un kilómetro de túnel nos cuesta 150.000 euros anuales. Estamos incluso por encima de países como Alemania, Países Bajos o Suiza, cuya media de gasto en el mantenimiento de un kilómetro de ferrocarril de alta velocidad es de 140.000 euros anuales», señaló.

Hidalgo defendió que estos datos deben conocerse públicamente para valorar mejor las políticas de movilidad que impulsa el Cabildo de Gran Canaria. «Me gusta recalcar estas cifras porque la ciudadanía tiene la falsa apariencia de que las carreteras solo necesitan inversión cuando se hacen y que después, cuando ya están funcionando, no requieren más gasto. Y es una apariencia falsa. Como digo, entre 75 y 80 millones tenemos que invertir cada año en mantener en buen estado esas carreteras», afirmó.

Durante su intervención, también desglosó algunos de los costes de conservación de la red insular. Según indicó, mantener un kilómetro de una vía como la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria cuesta 51.800 euros al año, mientras que en carreteras más convencionales del interior de la isla el coste se sitúa en torno a los 18.800 euros por kilómetro. En el caso de los túneles, el mantenimiento asciende a 150.000 euros por kilómetro al año. Las carreteras principales de la isla cuentan con 31 túneles que suman 14 kilómetros, lo que supone un gasto anual de 2,1 millones de euros.

Nuevos modelos de transporte público

Por todo ello, Hidalgo insistió en la necesidad de implantar en Gran Canaria nuevos modelos de transporte público de viajeros más sostenibles, que favorezcan la descarbonización, consuman menos territorio que las actuales carreteras y tengan mayor capacidad que el sistema actual basado en guaguas convencionales.

En este sentido, recordó que el Cabildo impulsa el proyecto del tren que unirá Las Palmas de Gran Canaria con el sur de la isla, una infraestructura que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable, paso previo para su aprobación definitiva y para el inicio de las primeras expropiaciones del suelo necesario.

«Las infraestructuras de transporte privado son necesarias, pero tienden a la congestión o al colapso futuro en épocas expansivas. Por eso, los medios de transporte colectivo segregado como el tren, el tranvía o el BRT, que en las islas está representado por la Metroguagua de la capital grancanaria, son una necesidad vital en Canarias», agregó Hidalgo.

Movilidad sostenible

El vicepresidente también defendió la importancia de avanzar hacia una movilidad más sostenible mediante la reducción de emisiones de CO2 desde las propias infraestructuras viarias del Cabildo. Para ello, explicó que se ha aprobado la próxima firma de un convenio con la Agencia Insular de la Energía para instalar paneles solares en las carreteras, con el objetivo de suministrar electricidad a luminarias y otros dispositivos necesarios en la red viaria.

Además, Obras Públicas ha sustituido en los últimos tres años las antiguas luminarias de buena parte de las carreteras de Gran Canaria por otras de tipo LED de bajo consumo. Asimismo, el Cabildo está a punto de adjudicar un contrato para implantar tecnología ITS, sistemas inteligentes de transporte, en las vías de alta capacidad, con el fin de agilizar y mejorar la gestión del tráfico.

«Obras Públicas es el segundo servicio del Cabildo con mayor gasto energético tras el de Aguas, es decir, las carreteras gastan tanta electricidad como generar el agua potable que consumimos en la isla. Reducir este coste es fundamental, de ahí este convenio y las otras medidas que ya estamos llevando a cabo», concluyó Hidalgo.