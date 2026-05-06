El grito del tomate canario: toneladas en riesgo en La Aldea y una llamada urgente a salvar el campo

La imagen no se ve, pero se siente: invernaderos llenos, cajas rebosantes y toneladas de tomate sin salida en La Aldea de San Nicolás. El fin del periodo de exportación ha dejado al sector ante una cuenta atrás: consumir o perder la cosecha. “Está volviendo a pasar”, advierte Nito El Agricultor, que pone voz a una problemática recurrente en el campo canario. Agricultores que ven cómo su trabajo se acumula sin comprador, pese a tratarse de un producto de alta calidad.

“La imagen no se ve, pero se siente: todo está lleno y no hay salida”, resume Nito, conocido como “El Agricultor”, reflejando el sentir de muchos productores de la zona.

La conclusión del periodo de exportación —principal vía de comercialización del tomate canario— marca un punto crítico. A partir de ese momento, el mercado se reduce y la producción continúa, generando un excedente que el consumo local no logra absorber.

Dependencia exterior y un problema que se repite

El modelo agrícola del tomate en Canarias ha estado históricamente ligado a la exportación hacia Europa. Esta dependencia, que durante décadas ha sido una fortaleza, se convierte ahora en un factor de vulnerabilidad cuando se cierra la campaña.

“Cuando se acaba la exportación, nos quedamos prácticamente sin opciones”, explica el propio agricultor, que insiste en que la situación “no es nueva, pero sí cada vez más preocupante”.

El resultado es un desajuste inmediato entre la oferta y la demanda. La producción sigue su ritmo, pero los canales de comercialización se reducen drásticamente, dejando al sector en una especie de limbo comercial.

Uno de los aspectos que más frustración genera entre los agricultores es que el problema no está en la calidad del producto. El tomate cultivado en Canarias mantiene estándares elevados, tanto en sabor como en condiciones de producción.

“Estamos hablando de un tomate bueno, cuidado, de calidad, pero que no tiene comprador en este momento”, señala Nito.

Sin embargo, la calidad no es suficiente cuando el mercado está saturado o cuando no existen vías eficaces para distribuir el producto. La competencia internacional, los costes logísticos y la limitada capacidad del mercado local complican aún más la situación.

Estamos hablando de un tomate bueno, de calidad, pero que ahora mismo no tiene comprador

Una cuenta atrás para evitar pérdidas

El carácter perecedero del tomate convierte esta situación en una carrera contra el tiempo. Cada día sin salida comercial aumenta el riesgo de pérdidas económicas.

“Esto tiene fecha de caducidad. O se vende rápido o se pierde”, advierten desde el sector. Los agricultores intentan reaccionar buscando alternativas de última hora, pero no siempre logran colocar toda la producción. En muchos casos, parte de la cosecha termina desperdiciándose, con el consiguiente impacto económico.

La crisis del tomate no afecta únicamente a los productores. En municipios como La Aldea de San Nicolás, el sector primario es clave para la economía local, generando empleo y actividad en torno a la agricultura.

“Aquí no solo pierde el agricultor, pierde todo el pueblo”, afirma Nito, subrayando el efecto en cadena que provoca la falta de ventas.

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Desde trabajadores del campo hasta empresas vinculadas al transporte o suministro, toda la cadena productiva se ve afectada cuando la cosecha no se comercializa. Esta situación incrementa la incertidumbre y pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones.