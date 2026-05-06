Leví Ramos, nuevo secretario general de Nueva Canarias en Santa Lucía

La asamblea local de Nueva Canarias – Bloque Canarista en Santa Lucía ha elegido a Leví Ramos Sánchez como nuevo secretario general local. La sede de la organización recibió a un centenar de personas entre militantes y simpatizantes que celebraron y mostraron su apoyo al nuevo secretario general y al Sábor (ejecutiva local) conformado por 12 mujeres y 9 hombres.

Para Leví Ramos, el principal objetivo de este nuevo mandato es seguir caminando “con honradez, con la cabeza alta y sin perder nunca la humildad”, manteniendo la escucha activa para seguir pegados a los problemas reales de la ciudadanía. En este sentido, el nuevo secretario general añadió que es así como NC-BC entiende la política, “como un proyecto construido desde la cercanía, la sencillez y el contacto directo con la gente en los barrios y pueblos”.

Además de la elección de la Secretaría General y del Sábor Local, se presentaron las distintas áreas que conformarán la dirección del partido. Aurelio Falcón Déniz se pone al frente de la Secretaría de Organización; Yaiza Pérez Álvarez en la Secretaría de Igualdad y Feminismo; Ofelia Alvarado Santana como responsable de la Secretaría de Estrategia, Programas y Formación; y Lucía González González en la coordinación de la Secretaría de Comunicación y Políticas Públicas.

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La organización destacó “el clima de consenso” vivido durante la asamblea, así como la ilusión renovada para afrontar los próximos desafíos políticos y sociales, “reforzando el compromiso con Santa Lucía” de cara a las elecciones de mayo de 2027.