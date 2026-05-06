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Gran Canaria

Mogán reparte 1.500 mosqueros a 114 agricultores contra la mosca de la fruta

Los dispositivos se orientan a cultivos como mango, naranjo, limonero y aguacate, especialmente sensibles a este insecto

Técnico de agricultura, Antonio Bello, con los cebos atrayentes.

Técnico de agricultura, Antonio Bello, con los cebos atrayentes. / Ayuntamiento de Mogán

Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Mogán reparte esta semana 1.500 mosqueros entre 114 agricultores y agricultoras del municipio con el objetivo de combatir la plaga de la mosca de la fruta y contribuir a la protección de unos 7.500 árboles.

Campaña municipal para frenar la plaga

Los mosqueros se emplean como sistema de control para mantener alejado al insecto de los frutales, una medida dirigida especialmente a especies habituales en los cultivos locales, como mangos, naranjos, limoneros y aguacates, por ser de las más susceptibles a los ataques.

Séptima edición y cambios en el reparto

La iniciativa alcanza su séptima edición en Mogán. El concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, explicó que, como novedad, las personas que ya se beneficiaron de esta ayuda municipal el pasado año reciben en esta ocasión únicamente el cebo atrayente, con el fin de reutilizar las trampas entregadas previamente y reforzar un enfoque de sostenibilidad.

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Asesoramiento técnico a los beneficiarios

Además del reparto, el técnico de la concejalía presta apoyo a las personas beneficiarias, ofreciendo indicaciones sobre la instalación y el funcionamiento del sistema. Desde el área municipal se señala la intención de mantener la campaña de forma periódica al considerar que contribuye a la protección de los cultivos frutales del municipio.

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