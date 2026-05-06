Gran Canaria
Mogán reparte 1.500 mosqueros a 114 agricultores contra la mosca de la fruta
Los dispositivos se orientan a cultivos como mango, naranjo, limonero y aguacate, especialmente sensibles a este insecto
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Mogán reparte esta semana 1.500 mosqueros entre 114 agricultores y agricultoras del municipio con el objetivo de combatir la plaga de la mosca de la fruta y contribuir a la protección de unos 7.500 árboles.
Campaña municipal para frenar la plaga
Los mosqueros se emplean como sistema de control para mantener alejado al insecto de los frutales, una medida dirigida especialmente a especies habituales en los cultivos locales, como mangos, naranjos, limoneros y aguacates, por ser de las más susceptibles a los ataques.
Séptima edición y cambios en el reparto
La iniciativa alcanza su séptima edición en Mogán. El concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, explicó que, como novedad, las personas que ya se beneficiaron de esta ayuda municipal el pasado año reciben en esta ocasión únicamente el cebo atrayente, con el fin de reutilizar las trampas entregadas previamente y reforzar un enfoque de sostenibilidad.
Asesoramiento técnico a los beneficiarios
Además del reparto, el técnico de la concejalía presta apoyo a las personas beneficiarias, ofreciendo indicaciones sobre la instalación y el funcionamiento del sistema. Desde el área municipal se señala la intención de mantener la campaña de forma periódica al considerar que contribuye a la protección de los cultivos frutales del municipio.
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas
- Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
- Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
- La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
- El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Guaguas gratuitas para la misa del Papa León XIV: estos son los municipios que facilitarán el transporte