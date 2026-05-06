Empleo
Un plan de empleo ayuda a 56 personas a retomar sus estudios en Gran Canaria
Los participantes buscan obtener la ESO o acceder a certificados de profesionalidad y ciclos formativos, mientras actúan en varios enclaves de la isla.
El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha el Plan de Empleo de Segunda Oportunidad - Garantía Juvenil 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes menores de 30 años para que se formen en una profesión mientras retoman los estudios que abandonaron de forma prematura. El consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, explicó que el programa alterna formación académica con actividad laboral, de manera que los participantes pasarán dos días a la semana en las aulas y los otros tres días trabajando en su cuadrilla. El objetivo, señaló, es que el proyecto sirva como puente hacia más formación y una primera toma de contacto con el mercado laboral.
A través de esta combinación de estudio y práctica, el plan busca que 56 jóvenes obtengan titulaciones como el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o que accedan a Certificados de Profesionalidad y a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. En paralelo, recibirán experiencia laboral vinculada a actuaciones de interés público. Durante ocho meses, los participantes —34 hombres y 22 mujeres— realizarán obras y servicios de interés medioambiental centrados en reforestación, limpieza, mantenimiento y restauración en zonas de costas, medianías y cumbres. Entre los enclaves previstos figuran el Barranco de Azuaje, el Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur y la Reserva Natural Especial del Brezal, entre otros.
La iniciativa está cofinanciada por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo Plus y el Cabildo de Gran Canaria, que aporta 322.000 euros. En el balance global, el proyecto se enmarca en un presupuesto total de 1.625.635 euros, con una aportación insular de 322.346 euros, según los datos facilitados durante la presentación.
El programa también contempla acciones orientadas a la educación ambiental y al turismo, con intervenciones en la dinamización de senderos y eventos en el Jardín Botánico Viera y Clavijo, además de trabajos vinculados al sector primario en la Granja Agrícola Experimental. Esta es la tercera edición del proyecto, que mantiene su enfoque en facilitar una segunda oportunidad formativa a jóvenes de la isla mientras adquieren experiencia profesional en tareas vinculadas a la conservación y mejora del entorno.
- Hiperdino arranca las obras para construir 577 viviendas y un centro comercial junto al Mercado de Guía
- El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas
- Escándalo en pleno vuelo a Gran Canaria: expulsada una pareja de por vida
- Hoy sonó la alarma en Gran Canaria: así ha sido la prueba del sistema ES-Alert que llegará a miles de móviles
- La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
- El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Guaguas gratuitas para la misa del Papa León XIV: estos son los municipios que facilitarán el transporte