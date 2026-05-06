Un plan de empleo ayuda a 56 personas a retomar sus estudios en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha el Plan de Empleo de Segunda Oportunidad - Garantía Juvenil 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes menores de 30 años para que se formen en una profesión mientras retoman los estudios que abandonaron de forma prematura. El consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, explicó que el programa alterna formación académica con actividad laboral, de manera que los participantes pasarán dos días a la semana en las aulas y los otros tres días trabajando en su cuadrilla. El objetivo, señaló, es que el proyecto sirva como puente hacia más formación y una primera toma de contacto con el mercado laboral.

A través de esta combinación de estudio y práctica, el plan busca que 56 jóvenes obtengan titulaciones como el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o que accedan a Certificados de Profesionalidad y a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. En paralelo, recibirán experiencia laboral vinculada a actuaciones de interés público. Durante ocho meses, los participantes —34 hombres y 22 mujeres— realizarán obras y servicios de interés medioambiental centrados en reforestación, limpieza, mantenimiento y restauración en zonas de costas, medianías y cumbres. Entre los enclaves previstos figuran el Barranco de Azuaje, el Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur y la Reserva Natural Especial del Brezal, entre otros.

El consejero Juan Díaz junto a dos trabajadores del plan de empleo. / LP/DLP

La iniciativa está cofinanciada por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo Plus y el Cabildo de Gran Canaria, que aporta 322.000 euros. En el balance global, el proyecto se enmarca en un presupuesto total de 1.625.635 euros, con una aportación insular de 322.346 euros, según los datos facilitados durante la presentación.

El programa también contempla acciones orientadas a la educación ambiental y al turismo, con intervenciones en la dinamización de senderos y eventos en el Jardín Botánico Viera y Clavijo, además de trabajos vinculados al sector primario en la Granja Agrícola Experimental. Esta es la tercera edición del proyecto, que mantiene su enfoque en facilitar una segunda oportunidad formativa a jóvenes de la isla mientras adquieren experiencia profesional en tareas vinculadas a la conservación y mejora del entorno.