La playa de Las Burras, la nueva joya con Bandera Azul de San Bartolomé de Tirajana

La playa de Las Burras, ubicada en San Bartolomé de Tirajana, goza de trescientos metros de arena tostada protegidos por un rompeolas que garantiza la quietud de sus aguas y que la convierte en un remanso de paz para los vecinos y visitantes que pasean por su avenida, toman el sol en sus hamacas y disfrutan de un baño en sus cristalinas aguas, mecidas por la habitual brisa que caracteriza a la bahía. La indudable calidad del agua en este tranquilo arenal y la excelente limpieza de su entorno costero han sido recompensadas este año con el distintivo de bandera azul que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), lo que posiciona a la isla con un total de quince condecoraciones de este tipo.

Ubicación de la playa de Las Burras

Las Burras se suma este año a las otras cuatro playas del municipio que ya ostentaban este galardón, como son Maspalomas, Playa del inglés, San Agustín y Meloneras. Los bañistas, lejos de sentirse sorprendidos, consideran que la obtención de este reconocimiento, no solo es de recibo, sino que podía haber llegado años antes. Esa es la opinión de Sergio, un ciudadano que visita el lugar con frecuencia, pese a que su residencia se encuentra en Valsequillo y tiene que hacer bastantes kilómetros para darse un baño. Sergio asegura que esta arenal es su favorito y que "está siempre impecable, no hay ni rastro de basura acumulada como en otras playas y está muy bien equipada, con duchas para quitarse la arena después de darse un baño y un chiringuito a pie de playa para disfrutar de unas cervezas. Además, tienes el centro comercial al lado por si necesitas comprar cualquier cosa".

La playa está siempre impecable y sin rastro de basura

Los negocios de la zona también han recibido con los brazos abiertos este distintivo, tal y como relata Guacymara Sánchez, camarera del icónico restaurante 'Mao Mao Beach', que se encuentra a pie de playa. La trabajadora afirma que "es un sitio muy acogedor y tranquilo" y resalta que tanto los residentes como los turistas que la visitan suelen ser familias que llegan buscando la calma y que no "arman jaleo". La encargada del local, Jenniffer Ramírez, asegura que la limpieza del entorno "es mucho mejor que antes, vienen barrenderos todos los días", aunque sugiere que "podrían poner más papeleras porque se llenan muy rápido". Pese a que la playa dispone de una pasarela de madera que facilita el acceso a todo tipo de usuarios y que la higiene del lugar es intachable, no siempre llueve a gusto de todos. El dueño del establecimiento, Juan Lorenzo Ferreiro, es crítico con los servicios de los que dispone el lugar y apunta que "hacen falta baños púbicos porque todos los bañistas que quieren acudir al aseo tienen que pedirnos la llave. Nosotros se la damos a todo el mundo aunque no consuman, pero se debería tener esto en cuenta".

Guacymara Sánchez, Juan Lorenzo Ferreiro y Jenniffer Ramírez, trabajadores del Restaurante Mao Mao Beach. / J.PEREZ CURBELO

Al otro lado de la avenida, Elvira Mejías Pérez, que regenta el 'Bar Terraza San Agustín', celebra que Las Burras cuente con una bandera azul porque "es un incentivo para que vengan más personas a dar un paseo o pegarse un chapuzón, lo que significa que tenemos más potenciales clientes que se acerquen a tomar algo a la terraza". La dueña del local, que confiesa que disfruta de poder trabajar junto al mar cada día, señala que "lo único que mejoraría son los accesos a la avenida, ya que la mayor parte de las personas que pasean por aquí son mayores y el puente que hay junto al restaurante para entrar a la avenida es demasiado empinado para los ancianos y para quienes necesitan una silla de ruedas".

La bandera azul es un incentivo para atraer clientes a los negocios

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la concejala de Turismo, Litoral y Playas, Yilenia Vega, celebra esta incorporación y presume de que "Maspalomas Costa Canaria consolida prácticamente todo su litoral turístico bajo el distintivo Bandera Azul", ya que se trata de uno de los municipios líderes en este aspecto en el Archipiélago. Este galardón refuerza "una imagen vinculada a la calidad, la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia turística”, asegura Vega con orgullo.