El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, estalla por la gestión del hantavirus: “No hay transparencia ni respeto institucional”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, criticó este miércoles la gestión de la crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, en el que se han registrado tres fallecidos y ocho casos relacionados con el virus. La embarcación, que ya navega rumbo a Tenerife, tiene previsto llegar el próximo sábado al puerto de Granadilla de Abona, con 14 ciudadanos españoles a bordo, que serán examinados en Canarias y posteriormente trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. En este contexto, Morales calificó la gestión del Gobierno de Canarias como “altamente chapucera” en relación con España y recalcó que los diálogos con la ciudadanía y la coordinación institucional “no ha existido”, sino que, por el contrario, ha primado el enfrentamiento constitucional, en vez de propiciar un marco de trabajo compartido que transmita seguridad. Según subrayó el presidente, lo que se está transmitiendo es “enfrentamiento e improvisación”.

Por otro lado, recordó que fue este mismo miércoles por la tarde cuando él mismo tuvo conocimiento de que alrededor de 23 personas habían abandonado el barco hace unos días y de que ahora “ha aparecido una persona infectada en Suiza”. Por este motivo, reclamó a la Organización Mundial de la Salud prudencia y que “no ponga a la sociedad en una situación que genere una enorme crisis sanitaria mundial”. Asimismo, resaltó que “no se conoce” qué va a pasar cuando el crucero de lujo atraque en el puerto canario. “No sabemos si llevará roedores en su interior o no”, subrayó. No obstante, Morales afirmó que confía plenamente “en los profesionales de la sanidad pública y en los expertos que atienden estas circunstancias”.

Nula información sobre el aterrizaje

Sin embargo, Morales consideró que esto no es suficiente. El presidente hizo hincapié en que, “para colmo”, se encuentra también “muy molesto” por la nula información acerca de la llegada a Gran Canaria, en la tarde de este miércoles, del avión que trasladaba a algunos de los infectados, después de que se detectara una incidencia en la bomba de aislamiento de uno de ellos. Según explicó, el aterrizaje se produjo porque “nuestro aliado y colaborador” —dijo con ironía en referencia a Marruecos— no permitió que la aeronave tomara tierra en su territorio, sin que se informara previamente al Gobierno de la isla. “Hablé con el presidente del Gobierno de Canarias porque no me llamaron para informarme de que ese avión iba a aterrizar en la isla”, señaló.

De esta forma, el presidente del Cabildo de Gran Canaria exigió una comunicación permanente por parte de todas las instituciones y del Gobierno de Canarias. “Esta es una información de crisis y necesitamos un grupo de crisis que informe continuamente. No hay transparencia ni respeto institucional”, señaló.