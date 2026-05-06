Rescatan a una cría de delfín en las piscinas naturales de Castillo del Romeral

Bañistas y vecinos de Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, se encontraron este miércoles por la mañana con una presencia inesperada en las piscinas naturales de la zona: una cría de delfín que nadaba sola en el interior del espacio de baño.

El animal fue atendido por operarios y técnicos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria, que se desplazaron hasta el lugar para coordinar el rescate. Tras las primeras maniobras, la cría fue trasladada a las instalaciones del Instituto Canario de Ciencias Marinas, en Taliarte, en el municipio de Telde.

El director del centro, Pascual Calabuig, coordinó el operativo y se mostró prudente sobre la evolución del animal. Según explicó, se trata de una cría lactante que apareció sola, una circunstancia que complica notablemente sus posibilidades de recuperación.

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Además, los biólogos que participaron en la intervención detectaron que el delfín presenta problemas para respirar, por lo que será evaluado y atendido en Taliarte.